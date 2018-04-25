Благодаря миротворцам в Приднестровье не погибали люди

В Бендерах прошла первая в этом году встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, в рамках которой собеседники отметили особенность миротворческой миссии на Днестре и договорились продолжить диалог.

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Миротворческая миссия на Днестре успешна, и ее необходимо продолжить. Такое обоюдное мнение выразили на встрече в Бендерах президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Тирасполь выступил за скорейший созыв переговоров в формате "5+2">>>

Представитель Тирасполя поблагодарил президента Молдовы за то, что он со своей командой посетил Бендеры. Также Красносельский отметил, что обсудил с Додоном актуальные вопросы, включая миротворцев России, Молдовы, Украины и Приднестровского региона.

"За более чем четверть века у нас никто не погиб в результате боевых действий. Я уверен, что мы заслужили мир на нашей земле, а миротворчество – того, чтобы его изучали и применяли в других зонах конфликтов, а не исключали. Приднестровье традиционно видит Оперативную группу российских войск составной частью миротворчества", — подчеркнул он.

В отношении других тем лидер Приднестровья выразил убежденность в том, что достигнутые по многим вопросам повестки дня компромиссы – это общий успех и явный прорыв.

"Благодарен всем, кто участвовал в переговорах и внес свой вклад в достижение компромисса. Это хороший пример для территорий, где существует та или иная раздраженность или напряжение между народами", — пояснил он.

Кишинев и Тирасполь нашли решение проблемы с автотранспортом>>>

Ранее президент Молдовы заявил, что миротворческая операция на Днестре является гарантией мира и безопасности граждан и значимой составной частью политического диалога>>>