Власти Молдовы решили судьбу десятков тысяч студентов страны

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В Молдове принято решение повысить на пять процентов все типы стипендий учащихся ПТУ, а также студентов лиценциата, мастерата, докторантуры, постдокторантуры, медиков-резидентов и врачей вторичных клиник.
Речь идет о стипендиях I, II и III категорий, социальных, за особые заслуги и постуниверситетских выплатах.
По мнению авторов инициативы, предложение об увеличении всех видов стипендий вписывается в лимиты отчислений, предусмотренных на 2018 год.
Таким образом, студенты со стипендией в 800 леев будут получать 840 леев, а учащиеся профессионально-технических учреждений вместо 630 леев — 660 леев.
Изменения вступают в силу с 1 января этого года. Таким образом, именно с этой даты будет произведен перерасчет.