Власти Молдовы решили судьбу десятков тысяч студентов страны

Правительство Молдовы нашло деньги для студентов: на сколько больше денег будут получать лучшие учащиеся ВУЗов и профессионально-технических учреждений?

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. В Молдове принято решение повысить на пять процентов все типы стипендий учащихся ПТУ, а также студентов лиценциата, мастерата, докторантуры, постдокторантуры, медиков-резидентов и врачей вторичных клиник.

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Во сколько правительство оценило успехи лучших студентов Молдовы

С соответствующим предложением выступило министерство образования, культуры и исследований республики, а члены правительства на заседании в среду одобрили инициативу.

Речь идет о стипендиях I, II и III категорий, социальных, за особые заслуги и постуниверситетских выплатах.

По мнению авторов инициативы, предложение об увеличении всех видов стипендий вписывается в лимиты отчислений, предусмотренных на 2018 год.

Таким образом, студенты со стипендией в 800 леев будут получать 840 леев, а учащиеся профессионально-технических учреждений вместо 630 леев — 660 леев.

Изменения вступают в силу с 1 января этого года. Таким образом, именно с этой даты будет произведен перерасчет.