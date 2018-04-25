Судный день для руководства МВД Молдовы все ближе

Министерство внутренних дел Молдовы представило достаточно времени всем сотрудникам подразделений структуры для подготовки к спортивному тестированию.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Май станет для сотрудников подразделений МВД Молдовы решающим. Все сотрудники министерства, занимающие ответственные должности, должны будут пройти четыре теста по физподготовке, а те, кто не справится с экзаменом, могут потерять место работы.

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Министр внутренних дел Александр Жиздан считает, что в структуре правоохранительных органов республики должны быть не только честные и профессионально подготовленные люди, но и обладающие хорошей физической подготовкой.

"В мае пройдут тестирование все руководители в составе МВД. На стадионе "Динамо" они сдадут спортивные тесты. Вне зависимости от возраста и веса все наши руководители придут и сдадут четыре спортивных теста. Мы поставим под вопрос дальнейшее пребывание на занимаемых постах тех, кому это не удастся", — сказал министр.

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По словам Жиздана, после ответственных лиц придет черед всех полицейских, которые трудятся в системе МВД.