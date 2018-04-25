Как скучную информацию превратить в яркую историю

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Для журналиста важно понимать, когда ему говорят правду, а когда преподносят искаженные факты, отметил профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна российского научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики", советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев, выступая с лекцией перед студентами кишиневских вузов и молодыми журналистами, собравшимися в среду в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Именно с помощью беседы мы выявляем цифры, факты, детали, которые позволяют нам удивиться и по-другому посмотреть на материал. В интервью надо постоянно использовать метафоры, сравнения интересные и другое. То, что спровоцирует гостя дать больше вкусной информации", — пояснил Олег Дмитриев.

Посвятив свою лекцию жанру интервью и его правильной подаче, Дмитриев заметил:

© Sputnik / Irina Leahova Школа инновационной журналистики объявила о новом сезоне в Тирасполе

"Я за то, что из проведенной беседы должно получиться информации на два три материала, причем может быть на самую разную тематику с одним гостем", — отметил эксперт.

По словам Дмитриева, очевидцы часто допускают ошибки в своих рассказах, но делают это непреднамеренно.

"Интервью используется как наблюдение. Например, носитель информации — очевидец. Но они иногда врут и делают это не по своей воле. В этот момент, когда они что-то увидели, они находятся в эмоциональном состоянии. Когда он общается с журналистом, то часто путается в показаниях. Важно понять, когда нам говорят правду, а когда нет", — добавил лектор.

В Sputnik Молдова прошла вторая лекция "Школы инновационной журналистики">>>

Практические занятия под руководством Дмитриева позволили слушателям его лекции понять эффективные решения многих проблем, стоящих перед молодыми журналистами.

Он также объяснил, как правильно и интересно оформить интервью в мультимедиа — будь то фото, видео или аудиозапись.