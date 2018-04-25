В Институте геологии и сейсмологии назвали самые сильные землетрясения

Самые сильные подземные толчки в 2018 году – о них рассказали молдавские сейсмологи.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Согласно данным Института геологии и сейсмологии Академии наук нашей страны, с начала года приборы молдавских специалистов зарегистрировали всего 20 подземных толчков магнитудой более 3.

В среду вечером в румынском Бузэу произошло землетрясение магнитудой 4,6. Очаг залегал на глубине 147 километров. Как уточнили в Институте геологии и сейсмологии, в Молдове его практически не ощутили. Тем не менее, он стал одним из самых сильных в этом году. Другой толчок магнитудой 4,6 молдавские сейсмологи зарегистрировали 14 марта.

© Photo: igs.asm.md Зарегистрированные в 2018 году молдавскими сейсмологами землетрясения

В 2017 году, для сравнения, толчки магнитудой от 4 до 5 регистрировались 17 раз. Всего в прошлом году произошло 101 землетрясение магнитудой от 3.

Добыча сланцевого газа американскими компаниями, которая несколько лет назад велась ими в Румынии, отложила свой отпечаток на сейсмическую обстановку в регионе >>>