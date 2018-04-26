Пока все спали, ночью произошло землетрясение, захват консульства и арест маньяка

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Румынии в среду поздно вечером.

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Его толчки ощущались и в Молдове. Сейсмологи зафиксировали также и афтершоки магнитудой 3,0. Очаг толчков залегал на глубине 145 километров.

Пожар в Уфе

В роддоме российского города Уфа ночью произошел пожар. Почти 250 человек, в том числе почти 60 новорожденных, были эвакуированы, никто не пострадал, передает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу МЧС по Башкирии.

Незаконная "оккупация"

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что власти США захватили корпуса российского Генконсульства в Сиэтле.

"Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала Захарова в своем Facebook.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал антироссийским и недружественным шагом действия властей США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле, передает РИА Новости.

По его словам, "они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей".

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"Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США", — отметил Антонов.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Маньяк-полицейский

Благодаря анализу ДНК в Калифорнии удалось задержать спустя 40 лет серийного маньяка. Об этом сообщается в твиттере местной полиции. Подозреваемым в 12 убийствах и полсотни изнасилований оказался их бывший коллега 72-летнй Джозеф Джеймс Деанджело. Полиция утверждает, что он совершал преступления в 1970-х и 1980-х годах. Напрямую его удалось связать с убийством двух семейных пар – в 1978-м и 1980-м году.