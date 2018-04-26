10:00 26 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Сейсмограф. Землетрясение

Пока все спали, ночью произошло землетрясение, захват консульства и арест маньяка

Getty Images
Общество
Получить короткую ссылку
84450

Sputnik Молдова рассказывает о самых заметных ночных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Румынии в среду поздно вечером. 

Землетрясение
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Институте геологии и сейсмологии назвали самые сильные землетрясения

Его толчки ощущались и в Молдове. Сейсмологи зафиксировали также и афтершоки магнитудой 3,0. Очаг толчков залегал на глубине 145 километров.

Пожар в Уфе

В роддоме российского города Уфа ночью произошел пожар. Почти 250 человек, в том числе почти 60 новорожденных, были эвакуированы, никто не пострадал, передает РИА Новости с ссылкой на  пресс-службу МЧС по Башкирии.

Незаконная "оккупация"

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что власти США захватили корпуса российского Генконсульства в Сиэтле.

"Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала Захарова в своем Facebook.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал антироссийским и недружественным шагом действия властей США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле, передает РИА Новости. 

По его словам, "они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей". 

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симоньян: Россия заслуживает права рассказывать миру правду

"Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США", — отметил Антонов.

США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Маньяк-полицейский

Благодаря анализу ДНК в Калифорнии удалось задержать спустя 40 лет серийного маньяка. Об этом сообщается в твиттере местной полиции. Подозреваемым в 12 убийствах и полсотни изнасилований оказался их бывший коллега 72-летнй Джозеф Джеймс Деанджело. Полиция утверждает, что он совершал преступления в 1970-х и 1980-х годах.  Напрямую его удалось связать с убийством двух семейных пар – в 1978-м и 1980-м году.  

По теме

Сильное землетрясение в Румынии: его почувствовали и в Молдове
Вращение Земли замедляется, 2018-й может стать годом землетрясений
Теги:
подземные толчки, толчки, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

  • Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
    Психологический момент

    В Эстонии впервые выплатили пособия "негражданам", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

  • Молоко в гипермаркете
    Оставьте как есть!

    Минсельхозпрод Беларуси настаивает на том, что поставки белорусского молока в Россию должны сохраниться на уровне 2017 года.

  • Морской порт в Батуми
    Здесь был мост

    Автомобильный мост рухнул в курортном городе Батуми. Местные жители утверждают, что строение было аварийным, но обращения в мэрию не помогали.

  • Представление нового премьер министра Геннадия Гагулия кабинету министров
    Познакомьтесь с премьером

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра республики. Что известно о новом главе кабмина?

  • Полиция
    Майское усиление

    Личный состав подразделений МВД Северной Осетии переведут на усиленный вариант несения службы в период майских праздников.

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчины трепещут: финал конкурса "Российская красавица 2018"
Евро-арабская женская экспедиция на Северный полюс
Что заставило 11 симпатичных женщин отправиться на Северный полюс
История мячей ЧМ по футболу
История футбола: как менялись мячи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться