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ремонт дороги пробка автомобили Проспект Штефана чел Маре

Ремонт дорог в Кишиневе затрудняет движение транспорта

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В столице продолжается ремонт дорог. Движение на некоторых улицах затруднено, водители испытывают неудобства.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В Кишиневе перекрыты некоторые улицы. Причина — продолжающийся ремонт дорог и текущее обслуживание дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе мэрии Кишинева.

Ремонт дороги в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщает ведомство, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы по обслуживанию и текущему ремонту в центре города на улицах Василе Александри, Колумна и Александр Бернардацци.

Также пройдут работы и в секторе Буюканы на улицах Алба-Юлия и Николае Костин. 

На Чеканах частично перекроют улицу Петру Заднипру, а на Рышкановке проспект Ренаштерий Национале.

В столичном секторе Ботаника проведут обслуживание улиц Дечебал и проспектов Дачия и Траян.

Помимо этого в течение дня будут проводиться работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов по улице Чуфля и на Виадуке.

Столичные власти призывают водителей, которые пересекают вышеупомянутые зоны, соблюдать временные дорожные знаки во избежание формирования пробок.

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Теги:
пробки, ремонт дорог, Мэрия Кишинева, Молдова, Кишинев
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