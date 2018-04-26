Ремонт дорог в Кишиневе затрудняет движение транспорта

В столице продолжается ремонт дорог. Движение на некоторых улицах затруднено, водители испытывают неудобства.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В Кишиневе перекрыты некоторые улицы. Причина — продолжающийся ремонт дорог и текущее обслуживание дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе мэрии Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari В мэрии Кишинева рассказали, почему ремонт дорог не проводится по ночам

Как сообщает ведомство, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы по обслуживанию и текущему ремонту в центре города на улицах Василе Александри, Колумна и Александр Бернардацци.

Также пройдут работы и в секторе Буюканы на улицах Алба-Юлия и Николае Костин.

На Чеканах частично перекроют улицу Петру Заднипру, а на Рышкановке проспект Ренаштерий Национале.

В столичном секторе Ботаника проведут обслуживание улиц Дечебал и проспектов Дачия и Траян.

Помимо этого в течение дня будут проводиться работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов по улице Чуфля и на Виадуке.

Столичные власти призывают водителей, которые пересекают вышеупомянутые зоны, соблюдать временные дорожные знаки во избежание формирования пробок.