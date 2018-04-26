Как в Молдове пожаловаться на некачественную услугу или товар

Пожаловаться на некачественный товар можно будет по-новому: Национальное Агентство по безопасности пищевых продуктов старается быть ближе к потребителю.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов приступило к установке специальных урн в супермаркетах столицы.

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Покупатели смогут опустить туда свои претензии, оформленные в письменном виде.

Как пояснил журналистам начальник одного из отделов ANSA Сергей Сырги, на начальном этапе по всей Молдове будет установлено двадцать урн, шесть из которых — в Кишиневе.

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"Петиция должна быть написана разборчиво, она должна содержать данные об авторе, а также описание допущенных нарушений. К ней должен быть приложен чек", — заявил Сырги.

Претензию можно будет оформить как в вольной форме, так и на специальном бланке.

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По словам собеседника, за каждой урной будет закреплен инспектор Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов. Раз в неделю он будет изымать жалобы потребителей и изучать их. Серджиу Сырги отметил, что соответствующая работа первое время будет вестись в тестовом режиме. Не исключено, что со временем доставать письменные заявления недовольных потребителей будут чаще.

Ранее жалобы на некачественные продукты питания рассматривало Агентство по защите прав потребителей. После того, как эти функции передали ANSA, в ведомство поступило 326 петиций от граждан. Как правило, недовольство покупателей связано с истекшим сроком годности и неправильно указанными ценами на ценниках. В половине случаев были наложены штрафы.