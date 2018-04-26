Выборы в Кишиневе: поименный список тех, кто метит в мэры

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Определен окончательный список кандидатов, которые поборются на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая.
Всего в кресло столичного градоначальника метят 12 претендентов. Таким образом, официально зарегистрированы:
- лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе,
- представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко,
- вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шора"),
- председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк,
- вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну,
- глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан.
- Кандидатом от Экологической партии зеленых стал Виктор Стрэтилэ,
- от Национальной либеральной партии — Александра Кан,
- от партии Национального единства — Константин Кодряну,
- от Народной партии Республики Молдова — Максим Брэилэ,
- от Русско-славянской партии — Александру Мыцу.
- Также в выборах примет участие в качестве независимого кандидата бывшая исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду.
Кандидату от Партии прогрессивного общества Андрею Мунтяну отказали в регистрации.
"В принципе, уже определен окончательный список кандидатов", — заявил Sputnik секретарь Окружного избирательного совета Кишинева Виталие Мирон.
Внеплановые выборы
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Sputnik / Miroslav Rotari
Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году.
Глава ЦИК: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев>>>
Избранный 20 мая мэр Кишинева будет руководить столицей год, до очередных выборов столичного градоначальника, которые состоятся в следующем году.