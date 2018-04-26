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Примэрия Кишинева

Выборы в Кишиневе: поименный список тех, кто метит в мэры

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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19 0 0

Как выглядит список кандидатов на выборы мэра Кишинева: сколько претендентов поборются за кресло столичного градоначальника?

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Определен окончательный список кандидатов, которые поборются на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая.

Всего в кресло столичного градоначальника метят 12 претендентов. Таким образом, официально зарегистрированы:

  • лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе,
  • представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко,
  • вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шора"),
  • председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк,
  • вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну,
  • глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан.
  • Кандидатом от Экологической партии зеленых стал Виктор Стрэтилэ,
  • от Национальной либеральной партии — Александра Кан,
  • от партии Национального единства — Константин Кодряну,
  • от Народной партии Республики Молдова — Максим Брэилэ,
  • от Русско-славянской партии — Александру Мыцу.
  • Также в выборах примет участие в качестве независимого кандидата бывшая исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду.

Кандидату от Партии прогрессивного общества Андрею Мунтяну отказали в регистрации.

"В принципе, уже определен окончательный список кандидатов", — заявил Sputnik секретарь Окружного избирательного совета Кишинева Виталие Мирон.

Внеплановые выборы

Мэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы мэра Кишинева-2018: под чьим руководством окажется столица

Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в 2019 году.

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Избранный 20 мая мэр Кишинева будет руководить столицей год, до очередных выборов столичного градоначальника, которые состоятся в следующем году.

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Теги:
выборы примара, выборы мэра 2018, выборы мэра Кишинева, список кандидатов, кандидаты, выборы, Молдова, Кишинев
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