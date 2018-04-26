В Кишиневе пробки и ДТП: какие улицы следует объезжать

В четверг на дорогах Кишинева образовались пробки. Также зарегистрировано одно ДТП.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Служба InfoTrafic сообщила, что в столице с утра образовались пробки. Более того, на пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Мештерул Маноле произошла авария.

Представляем список улиц, где движение транспорта наиболее затруднено:

Центр:

— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.

© Sputnik / Руслан Кривобок Кишинев и пробки: как вызвать такси и выжить

— ул. Букурешть на пересечении с ул.Чуфля.

— ул. Пан Халиппа по направлению к бул. Штефана чел Маре.

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

— ул. В. Лупу по направлению к К. Стере.

— ул. И. Крянгэ на участке ул. E. Кока до пересечения с кольцевой И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.

— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: большие пробки - рукотворное созидание маленьких улочек

— ул. Вадул-луй-Водэ в пересечении с ул. Мештерул Маноле.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.

— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.