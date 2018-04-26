В Кишиневе пробки и ДТП: какие улицы следует объезжать

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Служба InfoTrafic сообщила, что в столице с утра образовались пробки. Более того, на пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Мештерул Маноле произошла авария.
Представляем список улиц, где движение транспорта наиболее затруднено:
Центр:
— бул. Штефана чел Маре — Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
— ул. Букурешть на пересечении с ул.Чуфля.
— ул. Пан Халиппа по направлению к бул. Штефана чел Маре.
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
— ул. В. Лупу по направлению к К. Стере.
— ул. И. Крянгэ на участке ул. E. Кока до пересечения с кольцевой И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре.
— ул. М. Витязул в сторону бул. Штефана чел Маре.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.
— ул. Вадул-луй-Водэ в пересечении с ул. Мештерул Маноле.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.
— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.