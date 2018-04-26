К 2050 году Молдова потеряет 51% населения — такая вот "история успеха"

Молдова оказалась первой среди 9 стран мира, которые, по прогнозу Организации Объединенных Наций, потеряет большинство своего населения уже к середине века. Наша страна теряет людей быстрее всех стран мира — если ничего не изменится, то по подсчетам демографов, к 2050 году в Молдове останется только 49% от нынешнего количества жителей.

© Sputnik / Игорь Зарембо Демографический прогноз для Молдовы – пессимистичный

На втором месте в этом печальном рейтинге находится Украина — ООН прогнозирует, что к 2050 соседняя страна потеряет 36% населения. Замыкают тройку "вымирающих" стран государства Прибалтики, которые делят третье место: по данным ООН, к 2050 году Латвия потеряет 22%, Литва — 17%, а Эстония — 13% нынешнего населения.

Если бы такими темпами сокращалась численность какой-нибудь разновидности птиц, то их уже занесли бы в "Красную книгу" и назвали вымирающим видом. Но кроме нас самих, о сохранении многонационального молдавского народа позаботиться некому.

По крайней мере, эффективность европейских структур, которые по каждому удобному случаю подчеркивают, что продолжают поддерживать устремления Республики Молдова, вызывает сильные сомнения.

Все последние 10 лет наша страна устойчиво следовала в кильватере Европейского союза, выполняла все требования и все рекомендации, которые диктовали Кишиневу из Брюсселя. Но пришло время подводить итоги, и неутешительные цифры в демографических отчетах говорят сами за себя.

Напомним, что некоторое время назад европейские политики, желая продемонстрировать избирателям в ЕС свои успехи, называли Молдову "историей успеха". Но если так выглядит успех, то остается только догадываться, как же выглядит крах и разгром.