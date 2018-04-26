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Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Ровно 32 года назад в Чернобыле произошла катастрофа. В Молдове помнят события тех дней и чествуют героев-ликвидаторов, ставших заложниками радиоактивного облучения.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Более трех тысяч жителей Молдовы принимало участие в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции. На сегодняшний день из их числа остались в живых две тысячи, сто человек. Подавляющее большинство из них — лица с ограниченными возможностями. Причина — они в свое время получили большую дозу радиации.

Разбитый рояль в одной из школ Припяти
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
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Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.

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Как заявил Sputnik заместитель председателя Ассоциации "Союз Чернобыль Молдовы", физик Валерий Пивоваров, к настоящему времени в живых в Молдове "осталось две тысячи сто ветеранов ЧАЭС".

"Сегодня в Кишиневе проводятся памятные акции. В парке "Долина роз" состоится митинг, а сейчас проходит шествие. На памятные мероприятия в столицу приехали люди со всех районов Молдовы", — сказал Пивоваров.

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Минута молчания в парламенте

В четверг парламент Молдовы почтил память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания.

"Сегодня — 26 апреля — мы вспоминаем жертв катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле и жертв других атомных аварий. То, что произошло в Чернобыле, конечно, нанесло самый бедственный эффект, в том числе и для граждан Молдовы, которые участвовали в ликвидации аварии. Пострадали и другие поколения. Давайте почтим память погибших", — сказал с трибуны спикер парламента Андриан Канду.

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Чтобы помнили

Катастрофа в Чернобыле произошла 32 года назад — 26 апреля 1986 года. Сутками ранее была начата остановка блока на планово-предупредительный ремонт, в течение которой предстояло провести эксперимент по проверке возможности дополнительного аварийного электроснабжения блока в случае его обесточивания.

Больница, Припять
© Photo : Vladimir Migutin
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Вследствие диспетчерских ограничений остановка энергоблока несколько раз откладывалась, это вызвало трудности с управлением мощностью его реактора.

Двадцать шестого апреля в 1 час 23 минуты произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки и помещений энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Существенно загрязненными радиоактивными веществами оказались территории Белоруссии, европейской части России и Украины. Устранение последствий аварии длится до сих пор.

Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого энергоблока.

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Теги:
Чернобыльская АЭС, годовщина, катастрофа, память, авария, Чернобыль, Молдова, Общество
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