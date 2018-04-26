Звонок о бомбе в Кишиневе: прокуроры предоставили детали

Криминальный Кишинев: в прокуратуре рассказали о телефонных "террористах", которые сделали ложное сообщение о минировании здания суда в столичном секторе Центр.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Кишиневская прокуратура выдвинула обвинения против адвоката, который вместе со своей сожительницей подозревается в совершении "заведомо ложного сообщения о террористическом акте".

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове штраф за ложное сообщение о бомбе удвоится

Инцидент произошел 10 апреля этого года, когда неизвестный сообщил, что здание суда столичного сектора Центр заминировано. Сразу после этого всех людей, находившихся в здании, эвакуировали, а работа инстанции была приостановлена. После тщательного осмотра саперы не нашли ни одного взрывоопасного объекта.

"Возбуждено уголовное дело. Прокуроры установили автора ложного сообщения о бомбе. Речь идет о столичном адвокате и его сожительнице. Они были задержаны и допрошены — оба признали свою вину", — отмечено в сообщение Генпрокуратуры.

По данным правоохранительных органов, после того, как обвиняемые распили спиртное, они решили найти способ отложить заседание суда.

"Купив SIM-карту, обвиняемые отправились в парк Валя Морилор, где сожительница адвоката позвонила в 902 и сообщила, что в здании суда сектора Центр находится взрывоопасный предмет. После этого они выбросили в озеро SIM-карту", — отметили в прокуратуре.

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Согласно местному законодательству, злоумышленникам грозит штраф до 42 с половиной тысяч леев или до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества, либо до двух лет тюрьмы.