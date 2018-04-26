Почему в Молдову зачастили эксперты НАТО

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Группа экспертов НАТО находится с визитом в Молдове. Их приезд в нашу страну связан с внедрением "Инициативы по укреплению обороноспособности" (DCBI) в республике.

Как сообщил глава управления оборонной политики и планирования министерства обороны Молдовы, полковник Александру Харя, работа экспертов НАТО связана с предоставлением необходимой нашей стране поддержки в разработке и внедрении положений проектов документов по планированию обороны для развития национальной системы обороны и формирования на долгосрочный период вооруженных сил. Кроме того, представители Альянса проанализируют задачи, которые вытекают из последовательного завершения I фазы DCBI, ориентированных на реформирование и модернизацию Национальной армии.

Харя отметил, что у гостей в планах встречи с представителями министерства обороны, Генштаба Нацармии, а также ознакомительные визиты на военные базы в Национальной армии и бригады Dacia в Кагуле.

В этом году эксперты НАТО уже приезжали в Молдову с аналогичными целями.

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По данным министерства обороны Молдовы, республика с 2005 года является частью инициативы DCBI, предусматривающей помощь со стороны НАТО для анализа обороноспособности страны и определения областей, которые необходимо развивать.

Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице республики действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.