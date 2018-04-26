Румыния поможет Молдове в области обороны

Молдавские и румынские военные будут учиться друг у друга: утвержден двусторонний план сотрудничества на 2018 год.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Министерство обороны Молдовы и министерство национальной обороны Румынии подписали двусторонний план сотрудничества на 2018 год.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Почему в Молдову зачастили эксперты НАТО

"План предполагает совместные мероприятия по обучению и подготовке военных из Республики Молдова и Румынии, предоставление помощи со стороны румынского правительства для продолжения процесса реформирования и модернизации оборонного сектора нашей страны и направлен на укрепление двусторонних отношений в области обороны", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Молдавско-румынское сотрудничество в области обороны основывается на интенсификации подготовки и учений с участием военных обеих армий, повышении стипендий офицерам в профильных ведомствах Румынии, включая сферу военной медицины, а также экспертизу внедрения программ по развитию образования, поддержанных НАТО.

Документ подписали госсекретарь в области оборонной политики и международного сотрудничества Думитру Мынзэрарь и его румынский коллега Мирча Душа.