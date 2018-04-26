В Кишиневе замечены новые профессиональные попрошайки — берегитесь

Всем известно, что попрошайничество — это целая индустрия. И в этой области постоянно появляются новые технологии.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Среди многочисленных нищих, просящих милостыню на улицах городов Молдовы, редко можно встретить человека, которому по-настоящему нужна помощь. Большинство тех, кто вымогает у прохожих деньги, каждый вечер сдает "выручку" своему "бригадиру", обогащая криминальные группировки.

© Sputnik / Рухкян Фотофакт: в Кишиневе попрошайки подвергают опасности детей

Правоохранителям известно, что этот бизнес очень консервативен. "Режиссеры", которые придумывают роли для попрошаек, подчиняются определенным шаблонам и редко придумывают что-то новое.

Вспомните, все вы видели на улицах столицы коленопреклоненных старушек, нагнувшихся так низко к земле, что их лица не разглядеть за низко надвинутым платком (как правило, это молодые и здоровые женщины). Или пожилой, но не старый мужчина в переходе, который молча смотрит прямо перед собой, держа в руках кепку. Или инвалид-колясочник, которого ассистент катает по разделительной полосе на перекрестке. Все это — винтики большой машины, приносящей звонкую монету.

Но все на свете приедается, ко всему люди привыкают. И доход владельцев "попрошаечного" бизнеса уменьшается, а значит, надо придумывать что-то новое. И вот, на улицах Кишинева появились попрошайки "нового типа".

Неизвестно, кому принадлежит это ноу-хау, но впервые это явление было замечено в Санкт-Петербурге около полутора лет назад. В социальных сетях стало появляться все больше сообщений о прилично одетых людях, которые подходят к людям на улице и просят денег под одним и тем же предлогом — "не на что доехать до дома". А теперь такие мошенники появились и в Кишиневе.

© Sputnik / Евгений Биятов В Тюмени задержали граждан Молдовы, которые "крышевали" попрошаек

Если к вам подходит прилично одетый, хорошо выбритый мужчина или хрупкая молодая девушка, и в меру стесняясь, просит помочь деньгами на проезд до дома — "не хватает всего 10 леев!" — не верьте. Это в 99,9% будут жулики.

Они могут прикидываться столичными жителями, в дорогой одежде, с дорогим телефоном в руке. Или сельчанами, с "челночными" клетчатыми сумками, одетыми бедно, но чисто. Это может быть молодой человек, который останавливает вас у перехода, как будто хочет спросить дорогу, или пожилой мужчина с седой щетиной, или приличная женщина, типичная матрона и мать семейства. Видео одного из таких попрошаек опубликовал в социальной сети один из популярных "пабликов".

Новый вид попрошайничества рассчитан на эффект неожиданности: прохожие, которые привыкли к неопрятным нищим, не ожидают увидеть попрошайку в прилично и даже дорого одетом человеке. А дальше вступает в силу чувство, на котором и играют мошенники — милосердие и человеческая доброта.

Не поддавайтесь на уловки людей, которые спекулируют на лучших человеческих чувствах. Потакать жуликам — то же самое, что подрывать в себе веру в человечество. А ведь все мы хотим сохранить в себе веру в разумное, доброе, вечное. Ведь однажды наша помощь может пригодиться кому-то, кто и в самом деле в ней нуждается.