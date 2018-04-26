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Жилой квартал

Сколько зарплат надо вложить молдавской семье, чтобы купить квартиру

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Специалисты подсчитали, сколько лет нужно работать одной молдавской семье для того, чтобы купить квартиру площадью в 70 квадратных метров.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Покупка жилплощади — шаг ответственный и не требующий спешки. Ведь затраты последуют довольно крупные. Специалисты IDIS "Viitorul" подсчитали, сколько зарплат надо вложить молдавской семье, чтобы приобрести квартиру.

"За последние десять лет покупка квартиры для одной молдавской семьи стала в три раза реальнее. Если в 2008 году на приобретение квартиры площадью в 70 квадратных метров требовалось более 30 среднегодовых зарплат, то в 2017-м — нужно лишь 11 с небольшим. А в 2018 году этот индикатор, согласно ожиданиям, снизится до 10,2 зарплат", — считает экономист Вячеслав Ионицэ.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как считает эксперт, подобная динамика связана со спадом цен на квартиры и ростом средней зарплаты в экономике.

"В развитых странах Европы финансовые усилия семьи для покупки квартиры площадью 70 квадратных метров составляют 5-7 среднегодовых зарплат. Следует отметить, что в Европе квартиры продаются "под ключ", а в Республике Молдова — в "белом варианте", — отметил Ионицэ.

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По его словам, на протяжении года наблюдается стабилизация цен на квартиры, сменившая десятилетия спада. За девять лет цена за квадратный метр упала на 58%. Максимум был зафиксирован в 2008 году и составлял 900 евро, а минимум — 523 евро во втором квартале прошлого года.

Жилой квартал
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ионицэ отметил, что 2007-2018 годы — это период стабилизации рынка. По его мнению, подобная тенденция объясняется двумя факторами.

"Во-первых, вырос спрос со стороны граждан. Число транзакций с недвижимостью в 2017 году достигло рекордного показателя в 18,4 тысячи квартир. Эта тенденция сохранится и в 2018-м", — подчеркнул эксперт.

Еще один фактор, на который ссылается экономист, касается предложения со стороны строительных компаний. По его мнению, этот индикатор является максимальным за последние годы.

"У строительных компаний есть жесткая потребность в финансовых ресурсах, что обеспечивает баланс на рынке", — заключил Ионицэ.

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Теги:
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