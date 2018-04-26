Отток умов из Молдовы: данные, которые пугают

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik, Елена Комолова. В Молдове продолжается массовая миграция населения — явление, которое наносит колоссальный урон стране. По прогнозам некоторых местных специалистов, в том числе и по причине миграции, к 2050 году население Молдовы сократится до полутора миллионов человек. Кто останется в стране, из которой массово уезжают рабочие, учителя, врачи, бизнесмены, исследователи, да учитывая еще одну громоздкую проблему, — старение населения? Особенно четко последствия этой неутешительной тенденции прослеживаются на примере научного сектора.

© Sputnik / Evghenii PANASENCO Процесс старения населения Молдовы достигнет беспрецедентных масштабов

Согласно данным Национального бюро статистики, наука в нашей стране развивается и держится на людях старше 55 лет, еще той, старой, закалки. Именно на их долю приходится чуть более 40% от общего числа молдавских исследователей. К слову, больше всего в стране насчитывается ученых старше 65 лет. А что будет, когда не станет столпов отечественной науки, кто будет продолжать их дело, кто будет открывать новое и приносить пользу стране? Согласно статистике, молодых ученых, то есть в возрасте до 35 лет, в Молдове насчитывается всего порядка 20%, а тех, кто моложе 25 лет — всего-то 3%.

Наука в Молдове: ложь и правда>>>

Хуже, как говорится, некуда… И что будет дальше — вопрос риторический, с одной стороны. Потому что все-таки эта проблема требует ответа и, в первую очередь, со стороны отечественных чиновников, большая часть из которых, будто готовясь к переезду из родной страны, обзавелась гражданством других государств и не обращает внимания не просто на тревожные тенденции в обществе, а на колоссальные проблемы, которые требуют немедленного вмешательства.