Водители в Молдове могут остаться без авто: в каких случаях это произойдет

В МВД рассказали, в каких ситуациях в Молдове будут забирать у водителей автомобили, и за что станут эвакуировать транспортные средства.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Правоохранительные органы усиливают борьбу с водителями, позволяющими себе парковать автомобили, нарушая действующие нормы. Министерство внутренних дел вынесло на публичные обсуждения проект регламента по эвакуации, транспортировке, штрафстоянке и возвращении транспортных средств при констатации нарушений.

Документ предполагает, что транспортное средство, водителю которого запретили продолжать путь, например, если он нетрезв, эвакуируется. Если машину не может забрать собственник или его представитель, авто увозят на специализированную парковку или в ближайший от места нарушения полицейский участок.

Эвакуировать транспортное средство, согласно положениям данного регламента, смогут и в том случае, если припаркованное авто создает опасность или припарковано в запрещенном месте. Даже если машина оставлена на общественной трассе, где нет запрещающих знаков, ее смогут эвакуировать, когда она серьезно снижает обзор, ограничивает доступ к прилегающим к дороге территориям или создает препятствия движению других транспортных средств или пешеходов.

Кроме того, если авто оставлено на пути следования официальной делегации, его могут переставить таким образом, чтобы оно не создавало препятствий. При этом патруль должен выбрать самое ближайшее место и оповестить водителя. Такие же меры планируют предпринимать, когда припаркованная машина мешает выполнять служебные обязанности транспорту с приоритетным режимом движения.

Обеспечивать эвакуацию автомобилей будет Госпредприятие "Служба охраны МВД". Услуга будет платной – от 250 леев до тысяч леев, в зависимости от того, сколько времени авто находилось на специальной парковке.

Пока проект находится в стадии обсуждения. После его рассмотрят в правительстве, а в случае утверждения исполнительным органом, последует очередь депутатов.