Ужасы аварии на ЧАЭС: о чем не могут забыть молдавские "чернобыльцы"

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik, Дарья Чернега. Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской аварии. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.

© AP Photo / EFREM LUKATSKY Запретная зона: как выглядит чернобыльская Припять сегодня 12

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие три с половиной тысяч человек, выходцев из МССР. Из них три тысячи — жители с правого берега Днестра и 500 человек из Приднестровья.

Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле>>>

Сразу было понятно, что это — трагедия

Первый удар среди ликвидаторов чернобыльской аварии приняли на себя военнослужащие, которые оказались там по приказу командования, поделился воспоминаниями заместитель председателя Союза Чернобыль Молдовы Андрей Виколаш. В 1986 году он в качестве кадрового офицера служил в Симферополе. Информация о трагедии до военных дошла через несколько дней после страшного ЧП.

"В первые дни туда были направлены вертолетчики. Они сбрасывали свинец и различные материалы, чтобы погасить очаг радиации. Я имел несчастье сделать облет вокруг станции и видел, как этот сизый дымок идет из жерла реактора. Это было жутко", — рассказал Виколаш.

На передовой в те дни оказался и полковник в отставке Иван Унгуряну. Он участвовал в работах по сбору выбросов с реактора.

"Когда мы приехали в Чернобыль, эвакуация в Припяти уже произошла. Людей кругом не было, и, конечно, было страшновато. Присутствовало ощущение, что что-то новое произошло в истории человечества", — рассказал Унгуряну.

Радиация не пахнет

Что такое радиация, Виколаш понял, когда находился на территории пионерского лагеря "Сказка", где квартировали ликвидаторов чернобыльской аварии.

"Там была собака, которая ослепла от радиации. Она двигалась как в замедленной съемке: ударялась головой об стену, поворачивалась, потом опять шла и натыкалась на другое препятствие. Тогда я и осознал, что такое радиация. Я видел опустошенные села, где на крышах домов сидели лисы. Рядом бегали курицы, и лисы их даже не трогали", — рассказал собеседник.

Виколаш отметил, что радиация не пахнет, ее не видно. Возможно, поэтому степень осторожности у некоторых ликвидаторов была занижена: были люди, которые пренебрегали правилами безопасности. Например, как вспоминает Унгуряну, некоторые ели черешню прямо с деревьев, или не надевали "Лепесток" — так тогда назывался одноразовый респиратор. Чувство страха появлялось непосредственно на месте аварии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Под саркофагом Чернобыльской АЭС остается 130 тонн неактивных веществ

"Я участвовал в работах по сбору радиоактивного материала на распределительном электрополе. Солдаты, которые были призваны из запаса, практически боялись туда заходить. Приходилось забираться с ними в машину и вперед — собирать все это", — отметил Унуряну, который в то время отвечал за мобилизацию ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

По его словам, о том, что воздух отравлен, говорил специальный прибор, который показывал уровень радиации в 340-360 единиц при норме в 60. Но в документах, выдаваемых ликвидаторам, реальные цифры не отражались. Это подтверждает и Андрей Виколаш.

"Тогда не разрешали писать ту дозу радиации, которую люди реально получили, а ту дозу, которая была непосредственно в Чернобыле — в семи километрах от станции. Хотя люди при этом находились непосредственно на станции и вокруг нее, где уровень радиации был выше", — рассказал Виколаш.

из личного архива Сергея Сулина Чернобыль в нас: как живут сегодня ликвидаторы аварии

Последствия почувствовали не сразу

У 95% оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы —инвалидность. Последствия радиации проявились не сразу. Они дали о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности. Андрею Виколашу через год после трагедии вырезали язву желудка. Ивану Унгуряну вырезали почку.

Чернобыль — серьезный риск существует и сейчас>>>

"В 98-м году мне вырезали почку, так как щитовидная железа к этому году уже не работала. Моя левая почка тоже плохо работает", — рассказал Унгуряну.