21:58 26 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
КПП на въезде в Припять

Ужасы аварии на ЧАЭС: о чем не могут забыть молдавские "чернобыльцы"

© AP Photo / ODED BALILTY
Общество
Получить короткую ссылку
173 0 0

У 95% оставшихся в живых молдавских ликвидаторов чернобыльской катастрофы есть инвалидность.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik, Дарья Чернега. Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской аварии. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года.

Разбитый рояль в одной из школ Припяти
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Запретная зона: как выглядит чернобыльская Припять сегодня
12

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие три с половиной тысяч человек, выходцев из МССР. Из них три тысячи — жители с правого берега Днестра и 500 человек из Приднестровья.

Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле>>>

Сразу было понятно, что это — трагедия

Первый удар среди ликвидаторов чернобыльской аварии приняли на себя военнослужащие, которые оказались там по приказу командования, поделился воспоминаниями заместитель председателя Союза Чернобыль Молдовы Андрей Виколаш. В 1986 году он в качестве кадрового офицера служил в Симферополе. Информация о трагедии до военных дошла через несколько дней после страшного ЧП.

"В первые дни туда были направлены вертолетчики. Они сбрасывали свинец и различные материалы, чтобы погасить очаг радиации. Я имел несчастье сделать облет вокруг станции и видел, как этот сизый дымок идет из жерла реактора. Это было жутко", — рассказал Виколаш.

На передовой в те дни оказался и полковник в отставке Иван Унгуряну. Он участвовал в работах по сбору выбросов с реактора.

"Когда мы приехали в Чернобыль, эвакуация в Припяти уже произошла. Людей кругом не было, и, конечно, было страшновато. Присутствовало ощущение, что что-то новое произошло в истории человечества", — рассказал Унгуряну.

Радиация не пахнет

Что такое радиация, Виколаш понял, когда находился на территории пионерского лагеря "Сказка", где квартировали ликвидаторов чернобыльской аварии.

"Там была собака, которая ослепла от радиации. Она двигалась как в замедленной съемке: ударялась головой об стену, поворачивалась, потом опять шла и натыкалась на другое препятствие. Тогда я и осознал, что такое радиация. Я видел опустошенные села, где на крышах домов сидели лисы. Рядом бегали курицы, и лисы их даже не трогали", — рассказал собеседник.

Виколаш отметил, что радиация не пахнет, ее не видно. Возможно, поэтому степень осторожности у некоторых ликвидаторов была занижена: были люди, которые пренебрегали правилами безопасности. Например, как вспоминает Унгуряну, некоторые ели черешню прямо с деревьев, или не надевали "Лепесток" — так тогда назывался одноразовый респиратор. Чувство страха появлялось непосредственно на месте аварии.

Валерий Пивоваров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Под саркофагом Чернобыльской АЭС остается 130 тонн неактивных веществ

"Я участвовал в работах по сбору радиоактивного материала на распределительном электрополе. Солдаты, которые были призваны из запаса, практически боялись туда заходить. Приходилось забираться с ними в машину и вперед — собирать все это", — отметил Унуряну, который в то время отвечал за мобилизацию ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

По его словам, о том, что воздух отравлен, говорил специальный прибор, который показывал уровень радиации в 340-360 единиц при норме в 60. Но в документах, выдаваемых ликвидаторам, реальные цифры не отражались. Это подтверждает и Андрей Виколаш.

"Тогда не разрешали писать ту дозу радиации, которую люди реально получили, а ту дозу, которая была непосредственно в Чернобыле — в семи километрах от станции. Хотя люди при этом находились непосредственно на станции и вокруг нее, где уровень радиации был выше", — рассказал Виколаш.

Сергей Сулин. ЧАЭС
из личного архива Сергея Сулина
Чернобыль в нас: как живут сегодня ликвидаторы аварии

Последствия почувствовали не сразу

У 95% оставшихся в живых ликвидаторов чернобыльской катастрофы —инвалидность. Последствия радиации проявились не сразу. Они дали о себе знать, в том числе и у тех, кто соблюдал меры безопасности. Андрею Виколашу через год после трагедии вырезали язву желудка. Ивану Унгуряну вырезали почку.

Чернобыль — серьезный риск существует и сейчас>>>

"В 98-м году мне вырезали почку, так как щитовидная железа к этому году уже не работала. Моя левая почка тоже плохо работает", — рассказал Унгуряну.

По теме

О ликвидаторах аварии в Чернобыле и новых угрозах техногенных катастроф
Уроки Чернобыля: формируется новая культура безопасности мирного атома
Вокруг Чернобыля может появиться "радиоэкологическая резервация"
Теги:
воспоминания, последствия, авария, Припять, Чернобыль, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлом кода
    Нас взломали!

    Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.

  • Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергетики и финансов
    Только политика

    Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.

  • Тартуский университет
    Лучший среди новых

    Тартуский университет из Эстонии возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений так называемой "новой Европы".

  • Чернобыльская атомная электростанция, архивное фото
    Сроки переносятся

    Новое укрытие на Чернобыльской АЭС не будет сдано в срок, заявил экс-глава Госатома Украины во время видеомоста Минск-Киев МПЦ Sputnik Беларусь.

  • Бидзина Иванишвили
    С возвращением!

    Основатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили согласился вернуться в политику.

  • Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
    Нефть и санкции

    Действительно ли Абхазия рассматривает перспективу поставок нефтепродуктов из Сирии, и при чем тут санкции?

  • Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания документов
    Оружейные разговоры

    Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Жители Гюмри блокировали вход мэрии города (26 апреля 2018)
    Сидячий протест

    Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.

  • Самолет, архивное фото
    Летать по-новому

    В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Что поменялось?

  • Бывший премьер-министр КР Сапар Исаков вышел из здания в Госкомитета национальной безопасности
    "Премьерный" свидетель

    Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова почти два часа допрашивали в качестве свидетеля в ГКНБ. Что интересовало следователей?

  • Национальный банк Таджикистана
    Жесткие правила

    Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России. Что предлагает Нацбанк республики, и что об этом думают эксперты?

  • Шавкат Мирзиёев и Джахонгир Артыкходжаев
    Кто на новенького?

    Основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев стал новым хокимом Ташкента. Его предшественник, Рахмонбек Усманов, занимал этот пост семь лет.

  • Самолет на стоянке в аэропорту Минеральные воды
    О вреде курения

    Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.

  • Взлом кода
    Нас взломали!

    Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.

  • Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергетики и финансов
    Только политика

    Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчины трепещут: финал конкурса "Российская красавица 2018"
Проникновение в здание Генконсульства РФ в Сиэтле
Как в детективах: люди от власти из США проникли в российское генконсульство
История мячей ЧМ по футболу
История футбола: как менялись мячи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться