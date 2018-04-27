Молдова отмечает День государственного флага

Именно в этот день в 1990 году в Молдове был утвержден сине-желто-красный триколор в качестве государственного флага.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В Молдове в пятницу официально отмечают День государственного флага.

Он представляет собой триколор с гербом. Считается, что цвета официального сине-желто-красного триколора символизируют небо, солнце и огонь.

Автором герба Республики Молдова является Георге Врабие. Художник включил в эту геральдическую композицию старинные молдавские символы — голову тура, солнце, звезду и луну, а также — румынско-римского орла.

Откуда на герб Молдовы "прилетел" орел>>>

Первая сессия Верховного Совета Молдавской ССР от 27 апреля 1990 официально провозгласила этот флаг государственным. Впервые Государственный флаг был поднят на здании Парламента Республики Молдова 27 апреля 1990 года.

В пятницу в стране состоятся памятные мероприятия, посвященные Дню флага.

В Молдове существует коллекция копий исторических знамен Молдовы, сделанная по заказу известного коллекционера Петра Костина и хранящаяся в Музее Государственной таможенной службы. Эта коллекция традиционно выставляется в День государственного флага.