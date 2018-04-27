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Список улиц Кишинева, где отключат в пятницу электроэнергию

CC0 / Pixabay/TeroVesalainen
Общество
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Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Представляем список улиц, где в пятницу отключат электроэнергию:

Центр:

— ул. Албишоара 25, 27, Пушкин 62, Александру чел Бун 93, Кошбук 38, Романэ 11 — в период с 10:00 — 13:00 

Буюканы:

— ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 16:00

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
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Рышкановка:

— ул. Бадиу 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, Брынковяну 24, 24B, 33A, 35, Дойна 59, Хотин 1, 6-16, Путней 49-63, 50-66 Теодорович 2-32, 13-33, Тимишоара 1, 14, 16 — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, Узинелор 75 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Николае Милеску Спэтару 2, 3, 4, 5, переулок Николае Милеску Спэтару 5, Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 — в период с 11:00 — 17:00

— ул. Фынтынилор 28, Одеса 63/1, Столничень 34/3, Мазиилор 32/1, 34 — в период с 13:00 — 18:00

— ул. Фынтынилор 2G, 16, Одеса 67, Столничень 34/6, Валя Трандафирилор 9001 — в период с 09:15 — 12:00

— ул. Джинта Латинэ 9001, 9002, Мештерул Маноле 9001, 9002, 2/1, Вадул луй Водэ 80, 80/1 — в период с 10:30 — 14:00

— ул. Мария Дрэган 38 — в период с 09:10 — 12:00

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Анений Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и другие.

Подробности можно узнать по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

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Теги:
отключение электроэнергии, электричество, электроэнергия, Молдова, Кишинев
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