В Кишиневе перекроют более десяти улиц

В пятницу в Кишиневе, в связи с ремонтом дорог, перекроют более 10 дорог.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Как сообщает мэрия Кишиневa, на протяжении дня муниципальные службы проведут работы по обслуживанию и текущему ремонту на нескольких столичных улицах.

По данным ведомства, для проведения работ в секторе Центр временно перекроют улицы Александри, Колумна, Бернардацци и Хынчештское шоссе.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Кишинев: город между ремонтом и авариями

На Буюканах ремонт планируется на улицах Алба Юлия, Николае Костин, Деляну.

В столичном секторе Рышкановка работы проведут на улице Дойна.

На Чеканы временно перекроют проспект Заднипру, а на Ботанике пройдут работы по обслуживанию проспектов Дечебал, Дачия и Траян.

В течение дня будут проводиться работы по восстановлению продольной разметки и разметки пешеходных переходов на бул. Штефана чел Маре.

Столичные власти призывают водителей, которые пересекают вышеупомянутые зоны, соблюдать временные дорожные знаки во избежание формирования пробок.