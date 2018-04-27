В Молдове почтили память погибших на рабочем месте

Более тридцати человек погибло в 2017 году в Молдове в результате травм и болезней, полученных на рабочем месте.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В субботу, 28 апреля, отмечается Международный день памяти погибших в результате несчастных случаев на работе и умерших от профессиональных заболеваний.

© Sputnik / Miroslav Rotari Профсоюзы Молдовы продолжают бороться за Трудовой кодекс

Общая ответственность

С 2010 года, по инициативе Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, в Республике Молдова 28 апреля официально признан Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.

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Накануне этой даты, в пятницу, НКПМ провела в Кишиневе, в Доме профсоюзов, заседание, посвященное Всемирному дню безопасности и здоровья на рабочем месте. На встречу были приглашены социальные партнеры и представители профсоюзного актива.

"Мы все — трудящиеся, работодатели, профсоюзы, должны нести общую ответственность за те несчастные случаи, которые происходят на рабочем месте. Ведь, давайте не будем забывать, что более 50 процентов рабочих мест по всему миру — это направления, связанные с риском для здоровья и жизни. Такова наша суровая действительность, и эта проблема объединяет практически все страны мира", — отметил зампредседателя НКПМ Михаил Хынку.

© Sputnik / Николай Костыркин Заседание Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы

Много это или мало?

Гости встречи почтили память всех погибших на рабочем месте и в результате профессиональных заболеваний. Только в 2017 году в Молдове стало известно о 417 случаях травм на рабочем месте, 105 из которых расследуются.

В результате подобных происшествий скончалось 32 человека.