Молдавские депутаты хотят работать в нормальных условиях

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Товары, техника, оборудование, мебель, работы и услуги, предназначенные для ремонта здания парламента Молдовы в 2018 году, поставляются на территорию республики с применением нулевой ставки налога на добавленную стоимость и импортируются с применением освобождения от налога на добавленную стоимость. Соответствующий законопроект зарегистрировал спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

© Sputnik / Miroslav Rotari На что власти Молдовы потратят деньги из госбюджета в 2018 году

Документ уже получил положительное заключение комиссии по экономике, бюджету и финансам и скоро будет представлен на рассмотрение депутатам.

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Согласно тексту инициативы, министерство финансов республики получит разрешение на осуществление предварительной оплаты до 50% установленного по объему годового лимита для приобретения товаров, техники, оборудования, мебели, работ и услуг для ремонта здания парламента в 2018 году.