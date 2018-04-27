Волонтеры призывают объединиться ради добрых дел

Представители Республиканского волонтерского центра рассказали о добрых акциях, которые пройдут в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В воскресенье, 29 апреля с 9:00 в городах Молдовы пройдут масштабные мероприятия в рамках волонтерской акции "День добрых дел", завил директор Республиканского волонтерского центра (РВЦ), председатель оргкомитета Дня добрых дел в Молдове Николай Райлян в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова.

По его словам, мероприятие пройдет в 35 городах и селах страны, в нем примут участие более двух тысяч волонтеров.

Председатель оргкомитета отметил, что "в Молдове развивается культура волонтерства, меняется сознание людей — они по-другому начинают относится к истории, связанной с волонтерским движением".

В Кишиневе 29 апреля запустят "троллейбус добрых дел", который будет курсировать по Кишиневу четыре месяца. Об этом рассказал event-менеджер проектов РВЦ Никита Соловьев.

Руководитель проектов РВЦ Александра Горбатая помимо прочего отметила, что все желающие могут бесплатно принять участие в занятиях йогой на открытом воздухе в Ботаническом саду.