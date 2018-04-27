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Мемориал Славы в Тирасполе

"Знамя Победы" провезут по городам Приднестровья

© Photo: пресс-служба правительства непризнанного ПМР
Общество
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В честь Дня победы в Приднестровье проходит веломарш, по городам региона проедут любители велосипедного туризма из разных стран мира.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье стартовал Международный веломарш под названием "Знамя Победы", посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Приднестровье такой широкомасштабный велопробег организуется впервые.

Как рассказал корреспонденту Sputnik главный организатор, председатель велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский, в веломарше примут участие велосипедисты с правого и левого берега Днестра, из Украины и из Латвии.

"Мы планировали организацию велопробега на 200 человек. Но заявок подало больше людей, всего 227, и мы все их приняли", — отметил Игорь Крижановский.

Старт веломаршу дал лидер Приднестровья Вадим Красносельский, поздравив всех с наступающим Днем Победы. 

"Прискорбно, что уходит поколение победителей, все меньше остается среди нас тех, кто выстрадал победу, предоставив нам всем шанс жить на планете Земля. Печально то, что есть те, кто из пособников фашизма делает героев, а из настоящих героев – врагов", – отметил он.

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Красносельский также обратил внимание на то, что организацией веломарша занимаются молодые люди, подчеркнув отрадность этого факта.

Как писал Sputnik ранее, веломарш продлится пять дней с 27 апреля по 1 мая и пройдет по городам Приднестровья. Участники посетят мемориалы Воинской Славы и памятные места Великой Отечественной войны, где передадут местным жителям копию Знамени Победы.

Первый этап охватит маршрут: Тирасполь – Бендеры – Кицканы – Тирасполь – Слободзея – Днестровск – Первомайск. Потом будет организована доставка участников на автотранспорте из Первомайска в Тирасполь. Второй этап начнется уже с северной части Приднестровья, с Каменки, куда участников перевезут из Тирасполя. Маршрут включит Каменку, Рыбницу, Дубоссары, Григориополь и завершится в Тирасполе.

Для велосипедистов организуют бесплатный ночлег, питание и доставку. В местах ночевок планируется проводить культурно-спортивные программы. На сайте организаторов все время проведения велопробега будет вестись онлайн трансляция.

Поддержку веломаршу оказывает администрация приднестровского лидера, минобороны Приднестровья и представительство Россотрудничества в Молдове.

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Теги:
веломарш, Тирасполь, Общество
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