Сразу два "желтых кода": синоптики обещают заморозки в Молдове

Под конец апреля синоптики вынесли сразу два метеопредупреждения, одно из которых касается заморозков: в каких районах страны ожидается непогода?

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два "желтых кода" метеоопасности в связи с заморозками и чрезвычайной пожарной опасностью.

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Как отмечено в сообщении метеорологов, "28 апреля в утренние часы в северной части республики местами на поверхности почвы, преимущественно в низинах, ожидаются заморозки интенсивностью до —1, —2 градусов по Цельсию".

"До 4 мая на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — добавили в метеослужбе.