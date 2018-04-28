Откровения кишиневского таксиста: "бесплатный интим и магия 10 леев"

Водитель одной из служб такси на условиях анонимности раскрыл интригующие подробности своей профессии: по какому принципу отбираются заказы, и почему иногда так сложно в Кишиневе вызвать машину.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik, Ольга Паскару. Сегодня такси как пассажирский транспорт прочно вошел в повседневную жизнь кишиневцев. Однако каждый, кто хоть изредка пользовался услугами этого вида транспорта, для себя отмечает: иногда машину вызвать практически не возможно. И, оказывается, на это есть несколько причин. Водитель одной из служб такси их раскрыл на условиях анонимности.

Оказывается, некоторые пассажиры относятся к водителю такси, словно это приложение к авто. Они не воспринимают водителя как личность.

"Разговаривая по телефону, обсуждают очень личные, а порой и интимные темы, как будто рядом никого нет. Иногда говорят о таком, что самому неудобно и не понимаешь, как их не смущают посторонние "уши", — признался таксист.

А еще таксисты не любят брать пассажиров из некоторых жилых комплексов.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Злобная исповедь водителя: кто хочет – присоединяйтесь

В новостроях проживает много иностранцев. Они пользуются услугами такси и ездят обычно в медицинский университет, который находится на стыке двух микрорайонов. К тому же, они очень шумные и прижимистые, торгуются за каждый лей. Поэтому потенциальные пассажиры могут повысить свои шансы, вызывая такси, просто указав в приложении "Мы не студенты".

В часы пик многие работать не хотят. Нет желания и выгоды.

"Неудобные заказы" и простаивание в пробках будет окупаться леем>>>

"В пробках сгорает много топлива, а стоимость поездки при этом не меняется. Поэтому часто от таких поездок мы отказываемся, а многие таксисты и вовсе завершают свой рабочий день", — рассказал таксист, отметив, что большинство из коллег по цеху избегают неудобные заказы.

Вот и получается, что вызвать такси на окраины некоторых микрорайонов почти невозможно. В приоритете пассажиры, которые в приложении дописывают "+5+10 леев".

"Когда у нас много заказов, мы, конечно же, в первую очередь примем заказ от клиентов, которые обещают доплату. В непогоду или в час пик особо щедрые указывают и +20", — отметил таксист.

Некоторые таксисты также не любят, когда им передают партнерские заказы от служб такси эконом класса. Разница между пассажирами огромная. Обычно они грубые и неаккуратные. Могут пить кофе, курить, мусорить и плохо разговаривать.

Если клиент ловит машину "с бордюра" и произносит слово "срочно", цена поездки автоматически повышается.