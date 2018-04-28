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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне

Выходец из Молдовы рассказал, как устроиться на работу в Великобритании

© Sputnik / Alex McNaughton
Общество
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Наш соотечественник Виктор Круду рассказал корреспонденту Sputnik о том, как граждане Молдовы устраивают жизнь за Ла-Маншем, в Туманном Альбионе.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik, Андрей Петрик. От хорошей жизни не бегут, это известно давно и заметно по контингенту "отъезжающих" в странах, где с экономикой все в порядке, где есть рабочие места и перспектива. Там, как правило, в аэропортах — либо путешествующие старики, либо молодежь с чемоданами на колесиках, безмятежно ждущая в кафе своей очереди на прохождение таможенного контроля для отъезда на популярные курорты.

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У нас в Молдове это — тоже молодежь, а также люди среднего возраста. Однако утомленный вид и хмурые лица в очередях в аэропортах и на автовокзалах — красноречивое свидетельство того, что едут они явно не на отдых, а ждет их тяжелый, изнурительный, но праведный труд во имя семьи. Пусть где-то там, за рубежом, но, чтобы домочадцы жили здесь, в Молдове, сносно. Именно этот принцип стал вынужденной заповедью бытия для сотен тысяч молдавских граждан.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с нашим соотечественником Виктором Круду, работающим в Великобритании, в городе Линкольн, чтобы узнать: как выходцам из нашей республики трудоустроиться в Туманном Альбионе?

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"Наши земляки получают румынские паспорта только для того, чтобы приехать сюда. Сначала им необходимо устроиться в агентство занятости, которое подыщет подходящую работу. Естественно, это — тяжелая работа в качестве подсобных на заводах или в сельском хозяйстве. Как правило, работодатель смотрит на то, силен ли физически работник, как он выполняет норму, а лишь затем предлагает контракт, который заключается, в основном на полгода", — сообщил Круду.

По словам собеседника, рассчитывать, что когда-нибудь выходец из Молдовы сядет в Великобритании в уютный офис и будет подписывать бумажки, не приходится. Эта работа — для крепких телом и духом, а проявить выдержку можно, в основном на комбинатах по сортировке овощей, на полях, где собирают ягоды, либо на предприятиях тяжелой промышленности. 

Как отметил собеседник, даже на первый взгляд, просто пройдя по улицам небольших городов или зайдя в магазины, можно заметить и услышать по говору, что в Великобритании трудится довольно много выходцев из Молдовы. Все это, по утверждению Виктора, объясняется тем, что отношение к простым рабочим сильно разнится с тем, что присутствует в Молдове. Радует и заработок, на сортировке картофеля или на сборе ягод наш земляк может заработать от полутора тысяч фунтов и выше.

"Мне многие ребята, выходцы из молдавских сел, работавшие на полях в Молдове и приехавшие сюда говорят, что в республике к рабочему, к крестьянину относятся, как к тени, стараясь мало платить и не замечать его. Здесь даже к простым рабочим отношение сильно отличается. При официальном трудоустройстве человек получает медицинскую страховку, его права соблюдаются. Да и заработок для наших сограждан — довольно весомый", — подчеркнул Круду.

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По его словам, кто-кто, а граждане Молдовы действительно трудолюбивы, знают цену заработанному фунту. Поэтому, приезжая домой они могут с гордостью приобрести себе новую бытовую технику, неплохой автомобиль, на подсознательном уровне испытывая удовлетворение, что все это заработано честно, что называется, на своих плечах. Ценят труд выходцев из Молдовы и за рубежом, особенно в Великобритании, не в пример родному краю.

"Не побоюсь сказать от имени всех, здесь работающих. Наше молдавское правительство думает в первую очередь о себе, а потом о гражданах и их нуждах. Этим и объясняется такое бегство простых людей из Молдовы, которые хотят пусть немного, но пожить по-человечески, даже так "вкалывая". Мы хоть знаем здесь за что мы работаем. Возьмите моих друзей детства: нам сейчас нет и тридцати, а в Кишиневе никого не осталось. Кто-то на заработках в России, кто-то "потеет" в Италии, другие уехали навсегда в Канаду, третьи трудятся здесь. Кому ж Молдову возрождать…", — с грустью подытожил собеседник.

Грибоедов писал: "Там хорошо, где нас нет". Для тех, кто еще остался честно трудиться в Молдове эта цитата из классика русской литературы, что для витязя — распутье. С одной стороны, не хочется жить в "семье на расстоянии", с другой — влачить незавидное существование.

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Теги:
родина, гастарбайтеры, заработки, зарплата, трудовые мигранты, евроинтеграция, деньги, Виктор Круду, Линкольн, Великобритания, Молдова, Кишинев, Общество
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