Стало известно, почему молдаване ностальгируют по временам СССР

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Нельзя жить прошлым, надо с оглядкой на него уверенно смотреть в будущее. Примерно так выглядит девиз всех оптимистов. Граждан Молдовы, оставшихся жить на родине, сложно упрекнуть в отсутствии такого оптимизма, равно как и юмора, а иногда и горькой иронии. Без этих чувств, на фоне постоянных финансовых потрясений, многие, наверное, давно бы спятили.

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Однако, времена Советского Союза, когда оптимизм и патетика были возведены в ранг государственной идеологии, давно прошли, а жители некоторых постсоветских республик и, в особенности, Молдовы продолжают с теплотой вспоминать о периоде, когда политику партии и правительства обсуждали в разговорах на кухне, когда приобретение пылесоса или холодильника было целой эпопеей из очередей, а дефицит к праздничному столу приходилось выбивать, используя "нужные" связи.

Один из последних социологических опросов, проводившихся в Молдове, показал, что свыше 60 процентов респондентов ностальгируют по советским временам. Чем это вызвано в условиях, когда уже независимая Молдова официально движется по пути евроинтеграции?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал доктор хабилитат социологии, главный научный сотрудник Института политологии АН РМ Владимир Блажко.

"Вернемся к менталитету молдавских людей. Каким бы не было советское общество, с его недостатками, с его авторитарными правилами жизни, чрезмерной идеологизацией, власть старалась обеспечить необходимый прожиточный минимум каждому. Был и закон о тунеядстве, если человек не работал, государство заставляло его трудоустроиться. Эта патримониальная форма государства, когда где-то на подкорке плотно осела информация о том, что государство о тебе позаботится, до сих пор волнует умы жителей и нашей республики", — заявил эксперт.

По его словам, сегодня в независимой Молдове все происходит диаметрально противоположно: государство постаралось самоустраниться от решения всего комплекса проблем жизни гражданина, оставив его наедине с самим собой, заботясь лишь о сохранении общественного порядка и функционировании публичных институтов.

"В Молдове действуют законы острого, дикого либерализма: сам себя реализуй, обеспечивай, проявляй, если хочешь жить. Государство лишь гарантирует безопасность этого процесса, этой гонки за заработком — не более, предоставляя гражданину возможность получения среднего образования, минимума медицинских услуг. Вовсю работает американская пословица: "все жалуются на отсутствие денег, но никто не жалуется на отсутствие ума их заработать", — подчеркнул собеседник.

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Как считает социолог, по новым, негласным идеологическим, либеральным нормам жизни молдавского общества, выходит так, что государство должно формировать из подростка, из всего подрастающего поколения, массу людей, которые должны рассчитывать исключительно на собственные силы, не требовать от государства обеспечить прочную почву под ногами. Однако, заверил Блажко, либерализму в Молдове победить в полной мере так и не удалось. Дело в том, что преградой на пути внедрения американской формы жизни в республике стала…традиционная молдавская семья, монолит, идущий из глубины веков, которая не приемлет эгоизма, а проблемы, возникающие внутри, предпочитает решать, как в "муравейнике" — сообща.

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"Молдавская семья является мощной преградой на пути победы западного либерализма в Молдове. Вопреки этой идеологии, когда человек предоставлен самому себе, молдавские семьи показывают замечательный пример того, как можно поддерживать своего близкого, когда он попал в беду, не жалея для родного никаких накоплений. Семья помогает молодому человеку получить образование, поддерживает, когда он только начинает работать и не совсем в силах себя обеспечить. Если бы либерализм полностью победил в Молдове, не готовой к такой идеологии, молдавское общество не вынесло бы такого удара", — резюмировал Блажко.