Видеофакт: пожарные готовят жителей Кишинева к вероятным ЧП

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы проводят с работниками и посетителями кинотеатров страны инструктаж по пожарной безопасности.

В начале и в конце киносеансов пожарные и спасатели обращаются к зрителям и объясняют, как вести себя в случае пожарной тревоги. Людей просят сохранять спокойствие и держать детей рядом с собой. В задумленном помещении необходимо прикрыть органы дыхания, а передвигаться к выходу следует ползком, чтобы не контактировать с токсичной средой.

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Сотрудники инспектората планируют обойти более тысячи зданий социально-культурного назначения, чтобы провести такой инструктаж. На данный момент подобные встречи состоялись в более 500 заведениях, а в последующем работники структуры будут продолжать проводить инструктаж во время киносеансов и спектаклей в целях обучения населения правилам пожарной безопасности.