Почему за поездку в кишиневских такси придется платить больше

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Некоторые кишиневские службы такси собираются переходить на новый вид расчета с клиентами — фиксированный тариф сменит оплата поездки по счетчику, а пассажиру будут выдавать чек. Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал в комментарии Sputnik о подводных камнях этой инициативы.

"Подводные камни только одни — платить придется больше. Если сейчас в среднем по городу обычная поездка обходится в два или два с половиной евро максимум, то с учетом перехода это может уже стоить и три, четыре, пять евро", — сказал Кожокару.

По его словам, в принципе, на фоне других европейских государств это не дорого. "Недавно наша делегация посетила Лиссабон, и там аналогичная нашей перевозке в два евро стоит 10-15 евро. Безусловно, там другие доходы у населения, там и бензин дороже. Мы это учитывали", — отметил собеседник, добавив, что, тем не менее, когда эта инициатива вступит в силу, то это приведет к тому, что за поездку будут платить больше.

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По его словам, основное преимущество введения системы расчета по счетчику заключается в том, что, наконец, будут видны реальные доходы служб такси.

Однако некоторые таксисты могут злоупотребить нововведением, специально выбирая маршрут длиннее, чтобы клиенту пришлось больше платить. Как отметил Кожокару, подобная практика действительно используется в некоторых странах. Он добавил, что это старый вид промысла среди водителей такси.

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"Особенно это касается иностранцев и иногородних граждан, которые не знают города. Чтобы как-то увеличить доход за поездку таксисты пытаются удлинить маршрут. В этом контексте прав потребителей никто не отменял — есть книги жалоб, есть служба защиты прав потребителя, есть здоровая конкуренция, то есть выбирать другие службы такси. Клиент всегда прав — это золотое правило", — заключил Кожокару.