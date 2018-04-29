Фрилансер и налоги: как в Молдове работать на себя, не нарушая закон

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Зарабатывать деньги, не выходя из дома, — фриланс с каждым годом становится все популярнее в Молдове. У этого явления, есть свои плюсы и минусы. Фрилансеры работают сами на себя. У них нет трудовых книжек, больничных и отпускных, да и пенсий не будет.
По словам чиновника, молдавское "законодательство предусматривает, что любой заработок, полученный на территории страны вне зависимости от того, откуда он оплачивается, должен облагаться налогами".
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"Предположим, что это фрилансер, который работает по интернету с какими-то зарубежными партнерами. Получая доход оттуда, он обязан здесь платить налоги", — отметил Ликий.
По его словам, если эти деньги приходят в молдавские банки, и информация доходит до налоговой инспекции, то понятно, что на такого фрилансер обращают внимание.
"Есть люди, которые платят самостоятельно, зная, что они обязаны это делать. Такие случаи у нас тоже есть", — сказал собеседник.
Что делать, если налоги выплатил другому государству?
В отношении ситуации, связанной с международным налогообложением, как пояснил специалист, то необходимо ориентироваться на действия соответствующей конвенции об избежание двойного налогообложения, которую Молдова заключила с большим количеством стран.
"Согласно положениям данного документа, в случае, если налог был уплачен в другой стране, то это не освобождает нашего налогоплательщика от уплаты налога. Просто те суммы, которые были уплачены в той стране, будут зачтены, то есть сумма налога будет уменьшена на них", — сказал Ликий.
День "Х" ближе
Государственная налоговая служба Молдовы напоминает, что срок подачи деклараций о подоходном налоге для физических лиц заканчивается 2 мая (включительно).
Физические лица, граждане Молдовы, иностранные граждане и апатриды, которые обладают статусом резидента в нашей стране (находятся на территории Молдовы более 183 дней), располагают еще неделей, чтобы исполнить свои налоговые обязательства.
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Налоговая установила следующее расписание часов работы, в течение которых можно подать декларацию о подоходном налоге:
- 27 апреля — с 08:00 до 19:00;
- 28 апреля — с 08:00 до 15:00;
- 30 апреля — с 08:00 до 15:00;
- 2 мая — с 08:00 до 19:00.
Налоговики напоминают, что физические лица могут представить предварительно заполненную декларацию, которую можно получить в любом подразделении Государственной налоговой службы при предъявлении удостоверения личности. Физические лица могут представить декларацию как на бумажных бланках, так и в электронном виде.