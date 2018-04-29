Фрилансер и налоги: как в Молдове работать на себя, не нарушая закон

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Зарабатывать деньги, не выходя из дома, — фриланс с каждым годом становится все популярнее в Молдове. У этого явления, есть свои плюсы и минусы. Фрилансеры работают сами на себя. У них нет трудовых книжек, больничных и отпускных, да и пенсий не будет.

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Зато есть гибкий график и неплохой доход. А нужно ли платить налоги, отказавшись от работы по найму, в интервью Sputnik рассказал заместитель директора Государственной налоговой службы Молдовы Юрий Ликий.

По словам чиновника, молдавское "законодательство предусматривает, что любой заработок, полученный на территории страны вне зависимости от того, откуда он оплачивается, должен облагаться налогами".

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"Предположим, что это фрилансер, который работает по интернету с какими-то зарубежными партнерами. Получая доход оттуда, он обязан здесь платить налоги", — отметил Ликий.

По его словам, если эти деньги приходят в молдавские банки, и информация доходит до налоговой инспекции, то понятно, что на такого фрилансер обращают внимание.

"Есть люди, которые платят самостоятельно, зная, что они обязаны это делать. Такие случаи у нас тоже есть", — сказал собеседник.

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В отношении ситуации, связанной с международным налогообложением, как пояснил специалист, то необходимо ориентироваться на действия соответствующей конвенции об избежание двойного налогообложения, которую Молдова заключила с большим количеством стран.

"Согласно положениям данного документа, в случае, если налог был уплачен в другой стране, то это не освобождает нашего налогоплательщика от уплаты налога. Просто те суммы, которые были уплачены в той стране, будут зачтены, то есть сумма налога будет уменьшена на них", — сказал Ликий.

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Государственная налоговая служба Молдовы напоминает, что срок подачи деклараций о подоходном налоге для физических лиц заканчивается 2 мая (включительно).

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Физические лица, граждане Молдовы, иностранные граждане и апатриды, которые обладают статусом резидента в нашей стране (находятся на территории Молдовы более 183 дней), располагают еще неделей, чтобы исполнить свои налоговые обязательства.

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Налоговая установила следующее расписание часов работы, в течение которых можно подать декларацию о подоходном налоге:

27 апреля — с 08:00 до 19:00;

28 апреля — с 08:00 до 15:00;

30 апреля — с 08:00 до 15:00;

2 мая — с 08:00 до 19:00.

Налоговики напоминают, что физические лица могут представить предварительно заполненную декларацию, которую можно получить в любом подразделении Государственной налоговой службы при предъявлении удостоверения личности. Физические лица могут представить декларацию как на бумажных бланках, так и в электронном виде.