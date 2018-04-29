Кому в Молдове решили выплачивать пособие в 10 леев

Молдавские чиновники нашли способ, как помочь одной из категорий нуждающихся: что придумали в правительстве республики?

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Десять леев в сутки — столько власти Молдовы выделят в качестве пособия двум тысячам 600 детей, временно или полностью оставшимся без родительской опеки. Соответствующие решение опубликовано в Официальном мониторе страны.

"Ежедневное пособие для детей предоставляется с 1 января 2018 года", — отмечено в тексте документа.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Перемены в Молдове: безработным станет сложнее получить пособие по безработице

Власти также решили, что ко Дню рождения несовершеннолетние получат по 100 леев, а на праздники — Новый год, Рождество, Пасху и Международный день защиты детей, — по 70 леев. Пособие будет повышаться ежегодно 1 апреля в зависимости от изменения цен. На финансовую помощь могут рассчитывать дети, находящиеся под опекой соцслужб, — с пятого класса до достижения 18 лет. На эти цели в госбюджете предусмотрено 10,4 миллиона леев.

"Ребенку предоставляются ежедневное пособие, а также поддержка в формировании навыков распоряжения деньгами", — сказано в тексте документа.

Авторы этого проекта ожидают, что ребенок, получая ежедневное пособие, начнет обладать навыками эффективного распоряжения деньгами.