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Отдых в парке всей семьей

Как и где провести с пользой входные на майские праздники

© Sputnik / Vladimir Viatkin
Общество
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Выставки, концерты, спектакли, фестивали и марш солидарности - все эти и другие события ждут жителей Молдовы в выходные.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Праздничный уикенд в Молдове продолжается. Sputnik Молдова подскажет, как организовать свой досуг в на выходные, чтобы они прошли с пользой и удовольствием для вас.

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В воскресенье в театре А.П.Чехова пройдет спектакль "Снежная королева", в театре "Ликурич" и в театре "Лучафэрул" — "Дочь старика и дочь старухи", а в театре "Гугуцэ" —"Цыпленок Cu-Cu-Lita".

В кино в этот праздничный уикенд идут мультфильмы: "Папа-мама гусь", "Славные пташки", "Кролик Питер".

В понедельник, 30 апреля, запланирован Международный фестиваль театральных школ ClassFest-2018. Подробнее здесь.

Театр и кино

В воскресенье театралов ждут в театре Эжена Ионеско, где пройдет спектакль "Человек в железной маске". Театр оперы и балета покажет "Тайный брак". В театре А.П.Чехова пройдет спектакль "Гарольд и Мод", в театре Михая Еминеску — "Дерево жизни", а в Сатрикусе — "Marienbad".

В кино — "Правда или действие", "Такси 5", "Логово монстра", "Рэмпейдж".

Выставки, концерты и фестиваль

В воскресенье в ТЦ Atrium организован Индийский фестиваль. В программе — индийские танцы в исполнении известных артистов; индийские изделия ручной работы, бижутерия, платья, чай и специи, мебель, татуировки хной. Вход свободный.

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В Национальном музеи истории Молдовы работают ежедневные выставки — "Сокровища прошлого", "Оружие и военная техника — эволюция во времени", "Диорама "Ясско-Кишиневская операция. 1944", "История и цивилизация".

В Национальном музее этнографии и естественной истории открыта выставка "Природа. Человек. Культура".

А еще в Кишиневе проходит выставка поездов. Она открыта с до 21.00 по адресу: ул. Вадул луй Водская, 21/1, второй этаж.

В воскресенье в Национальной филармонии имени С. Лункевича запланирован фортепианный концерт, а в понедельник — концерт "Гармония весны".

И еще несколько событий

Главное Fashion событие выходных — Live Events! Privé Fashion Events — Retro Edition, которое пройдет в комплексе Vatra в это воскресенье. В программе — дефиле на открытом воздухе. Свои коллекции представят дизайнеры::Nikita Rinadi, Șotropa, Bobbin, Irina Kroitor, Top Coat и другие. Подробнее тут.

А еще сегодня — футбол. Сыграют ФК Sireti и ФК Codru Lozova.

Во вторник, 1 мая, в Кишиневе пройдет традиционный марш и митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.

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Теги:
как провести выходные, выходные, Молдова
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