Владимир Путин поздравил проживающих в Молдове ветеранов с Днем Победы

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В преддверии Дня Победы президент России Владимир Путин направил персональные поздравления проживающим на обоих берегах Днестра ветеранам Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове будут отмечать День Победы

В своем послании, сердечно поздравляя фронтовиков и тружеников тыла, президент России подчеркнул:

"Вы, дорогие ветераны, мужественно прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, отважно сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье, не жалея сил трудились в тылу. Высокие нравственные качества, личную ответственность за страну вы несёте через всю жизнь. Ваши дела и поступки, беззаветная любовь к Родине, умение жить честно, ценить дружбу — всегда будут для нас примером. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.

Президент Российской Федерации, Владимир Путин".