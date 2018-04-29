В Молдове восстановят несколько мемориалов ВОВ

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В 2018 году Славянская правозащитная организация "Вече" и ее местные и зарубежные партнеры откроют обновленные мемориалы воинской славы во многих населенных пунктах Молдовы, сообщил председатель организации "Вече" и руководитель Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75" Николай Гуцул.

На встрече с представителями администраций населенных пунктов, где будут проводиться работы по восстановлению мемориалов, утвержден двухгодичный план действий по обновлению в нашей стране памятных мест, посвященных героям борьбы с фашизмом.

Монументы и братские захоронения восстановят в селах Леовского, Хынчештского, Новоаненского и Каушанского, Оргеевского, Каларашского и других районов.

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"Некоторые памятники планировалось открыть 9 мая 2018 года, но из-за погодных условий строительные работы были временно отложены. Но уже 23 июня 2018 года состоится открытие обновленного мемориального комплекса, где похоронены советские воины в городе Яргшара Леовского района", — заявил Гуцул.

Он добавил, что в селе Шерпены Новоаненского района, где был создан второй по значимости в Молдове мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", появится одноименный музей. В этом случае план, как говорится, перевыполнят. И откроют музей не в 2019 году, а уже в августе 2018 — к 74-й годовщине Ясско-Кишиневской операции.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Как создавались три ныне оскверненных памятника ВОВ в Молдове

Восстанавливать монументы и воинские захоронения помогают местные органы власти и спонсоры из России, Казахстана и других стран СНГ.

По мнению участников заседания комитета "Виктория-75", претворение всех этих планов в жизнь затруднено и отсутствием необходимых фотографий и документов об уроженцах Молдовы, воевавших с нацистами. А также о других красноармейцах, погибших при освобождении Молдовы.

День Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в Молдове по традиции столь же широко, как и в предыдущие годы. На 9 мая в Кишиневе и других населенных пунктах страны ожидаются масштабные мероприятия — концерты, фестивали, а также ставшая популярной во многих государствах акция Бессмертный полк.

В праздничные дни на главной площади страны намечено выступление народного артиста России Олега Газманова.