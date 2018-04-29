В Молдове будут отбирать водительские права: по какой причине

Водительские права за это будут отбирать сразу же: к чему надо быть готовым, садясь за руль.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Уголовный и административный кодекс Молдовы могут пополниться новыми статьями, касающимися наказания за вождение в нетрезвом виде. В частности, министерство внутренних дел предлагает ввести такое понятие как "предварительное изъятие прав". Это означает, что у водителей, попавшихся на езде в нетрезвом виде, или совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, права будут отбирать сразу же, еще до того, как судебная инстанция назначит наказание. Если автомобиль нельзя передать другому лицу, машину отправят на ближайшую полицейскую парковку.

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МВД предлагает пересмотреть нормы определения состояния легкого алкогольного опьянения. На данный момент его показатели колеблются в пределах 0,3-0,5 г/л в крови, и 0,15-0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. В свою очередь, в поправках разработанных министерством, предусматриваются пределы 0,2-1 г/л в крови и 0,1-0,5 в мг/л в выдыхаемом воздухе.

В случае вождения в состоянии сильного алкогольного опьянения или же под воздействием наркотиков, отделаться штрафом уже не получится. МВД предлагает исключить из соответствующей статьи Уголовного кодекса денежное наказание и оставить только лишение прав на управление автомобилем от трех до пяти лет.

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Законодательные поправки предусматривают также и механизм восстановления прав. Получить водительское удостоверение можно будет только после пересдачи экзамена на вождение и прохождения антиалкогольной программы.

В то же время, автомобилистов ждут определенные послабления. Если езда в нетрезвом виде попадает под действие административного кодекса, срок лишения прав составит от шести месяцев до одного года. На данный момент эти сроки составляют от двух до трех лет.