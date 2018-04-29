Сюрприз от мэрии Кишинева: изменения вступают в силу с 1 мая

Мэрия Кишинева вновь внесла коррективы в работу маршруток: на этот раз изменения касаются линии №138.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Столичная администрация внесла некоторые коррективы в маршрут пассажирского микроавтобуса линии №138.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе появился новый троллейбусный маршрут

"Мэрия (примэрия) Кишинева информирует, что начиная с 1 мая 2018 года, меняется маршрут микроавтобусов №138 "коммуна Бубечь (улица Григоре Виеру) — улица 31 Августа 1989 года", — отмечено в сообщении мэрии.

Новый маршрут будет выглядеть следующим образом:

с улицы Колумна по улицам Василе Александри, 31 Августа 1989 года. Обратно — с улицы 31 Августа 1989 года по улицам Армянская, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.