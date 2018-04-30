Безвиз Молдова-ЕС: патриоты и невозвращенцы

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Полтора миллиона обладателей биометрических паспортов Молдовы, а именно 1 469 917 человек, за последние четыре года, с момента введения безвиза, воспользовались возможностью съездить в страны ЕС хотя бы один раз.

Из них вернулись в страну 1 168 079 человек, то есть 79,5% от числа уехавших, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД Молдовы.

Мнение: Молдову могут лишить безвизового режима с Евросоюзом >>>

Безвизовый режим между Евросоюзом и Молдовой вступил в силу 28 апреля 2014 года. Согласно установленным правилам, без виз граждане нашей республики могут находиться в ЕС только при наличии биометрического паспорта. Пребывать в странах Евросоюза можно 90 дней в течение шести месяцев, у въезжающих должна быть медицинская страховка, а также валюта из расчета 50 евро на каждый день. Кроме того, на границе следует указать точную цель поездки и пункт назначения. Если миграционные службы устанавливают на территории ЕС нарушения, то граждан Молдовы депортируют или штрафуют на сумму до трех тысяч евро.

© Sputnik / Miroslav Rotari Безвизовый режим в ЕС - правда и мифы

По официальным данным Европейского агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах стран-членов ЕС (FRONTEX), с момента либерализации визового режима с Евросоюзом (28 апреля 2014 года по 31 декабря 2017-ого) не разрешен въезд в ЕС примерное 14 тысячам граждан Молдовы. Основная причина — неспособность выполнить условия въезда, недостаточность финансовых средств и превышение срока действия законного проживания в государствах-членах ЕС.

Молдову могут лишить безвизового режима с Евросоюзом >>>

Чаще всего границу пересекали через аэропорт Кишинева, КПП Леушень-Албица, Кагул-Оанча, Костешть-Стынка и т.д.

Количество желающих отправиться в ЕС из Молдовы возрастает из года в год. В 2014 году было зарегистрировано 303 511 человек, перешедших границу с ЕС, в 2015 году — 811 162 человека, в 2016-м — 1 239 284 человека, а в 2017 году — аж 1 535 937 человек. А с начала 2018 года и до 23 апреля включительно число желающих съездить в Европу составило 449 479 человек.