Безвиз Молдова-ЕС: патриоты и невозвращенцы

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Полтора миллиона обладателей биометрических паспортов Молдовы, а именно 1 469 917 человек, за последние четыре года, с момента введения безвиза, воспользовались возможностью съездить в страны ЕС хотя бы один раз.
Из них вернулись в страну 1 168 079 человек, то есть 79,5% от числа уехавших, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД Молдовы.
Мнение: Молдову могут лишить безвизового режима с Евросоюзом >>>
Безвизовый режим между Евросоюзом и Молдовой вступил в силу 28 апреля 2014 года. Согласно установленным правилам, без виз граждане нашей республики могут находиться в ЕС только при наличии биометрического паспорта. Пребывать в странах Евросоюза можно 90 дней в течение шести месяцев, у въезжающих должна быть медицинская страховка, а также валюта из расчета 50 евро на каждый день. Кроме того, на границе следует указать точную цель поездки и пункт назначения. Если миграционные службы устанавливают на территории ЕС нарушения, то граждан Молдовы депортируют или штрафуют на сумму до трех тысяч евро.
По официальным данным Европейского агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах стран-членов ЕС (FRONTEX), с момента либерализации визового режима с Евросоюзом (28 апреля 2014 года по 31 декабря 2017-ого) не разрешен въезд в ЕС примерное 14 тысячам граждан Молдовы. Основная причина — неспособность выполнить условия въезда, недостаточность финансовых средств и превышение срока действия законного проживания в государствах-членах ЕС.
Молдову могут лишить безвизового режима с Евросоюзом >>>
Чаще всего границу пересекали через аэропорт Кишинева, КПП Леушень-Албица, Кагул-Оанча, Костешть-Стынка и т.д.
Количество желающих отправиться в ЕС из Молдовы возрастает из года в год. В 2014 году было зарегистрировано 303 511 человек, перешедших границу с ЕС, в 2015 году — 811 162 человека, в 2016-м — 1 239 284 человека, а в 2017 году — аж 1 535 937 человек. А с начала 2018 года и до 23 апреля включительно число желающих съездить в Европу составило 449 479 человек.