Разговор в Первомай: единая система оплаты труда - реальность или миф

Профсоюзы работников образования выступают за унификацию подхода к начислению зарплат всем представителям бюджетного сектора.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Празднуемый сегодня Международный день солидарности трудящихся — это хороший повод напомнить о мерах, необходимых для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь наиболее уязвимым категориям работников — бюджетникам.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Сколько зарплат надо вложить молдавской семье, чтобы купить квартиру

Например, на предстоящих переговорах с правительством профсоюзные активисты системы образования будут настаивать на завершении разработки законопроекта о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

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Профсоюзные активисты уверены, что этот законопроект поможет улучшить ситуацию по многим направлениям, в том числе и в системе образования.

Вопрос, посвященный единой системе оплаты труда бюджетников, стал одним из основных на IХ Форуме педагогических идей "Кишиневские диалоги — 2018", на который приехали 120 педагогов и глав учебных учреждений Кишинева и других населенных пунктов столичного муниципия.

Председатель Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос, отметил, что синдикалисты обеспокоены социально-экономическим положением членов профсоюза, особенно в области заработной платы.

"Средняя зарплата в государственном секторе — на 25% ниже, чем в реальном. Необходимо возобновить диалог с правительством, чтобы предложения и требования, представленные профсоюзами, были услышаны, но еще лучше, чтобы они были приняты", — подчеркнул Донос.

Присутствовавшая на форуме министр образования, культуры и исследований Моника Бабук отметила, что осенью 2017 года был запущен ряд инициатив, направленных на повышение эффективности работы педагога.

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"Мы подписали распоряжение, в котором предусматривается разработка и утверждение двух важных документов. Мы хотим иметь прямой диалог с учителями, чтобы увидеть, как эти документы реализуются, соответствуют ли нашим ожиданиям, каковы проблемы в реализации и предложения по их улучшению", — подчеркнула Бабук.