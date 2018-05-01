В Кишиневе начался массовый марш, посвящённый Первомаю

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Массовое шествие в честь Международного дня солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая, пройдет во вторник в Кишиневе.

© Sputnik / Alexei Danichev День весны или чего-то еще: как в разных странах отмечают 1 Мая

"Седьмой год подряд, Партия социалистов организует мероприятия по случаю Дня международной солидарности трудящихся в молдавской столице. Это хорошая традиция, и я ее поддерживаю. Я обязательно приму участие в марше и митинге и приглашаю всех граждан присоединиться к празднованию Первомая в Кишиневе", — написал на своей страничке в социальных сетях президент Молдовы Игорь Додон

Мероприятие под названием "Марш солидарности и социальной справедливости" организует Партия социалистов. Представители политформирования и их сторонники собрались в 10.00 утра у Академии наук и у цирка, после чего двумя колоннами направятся к скверу Театра оперы и балета имени Марии Биешу, сообщили в пресс-службе ПСРМ.

Митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся, начнется в 11.00.

История празднования 1 Мая началась в США. 1 мая 1886 года в Чикаго начались масштабные демонстрации рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.

Спустя несколько лет на Парижском конгрессе второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими было решено ежегодных проводить 1 мая рабочие демонстрации.

После Октябрьской революции праздник стал официальным в России, а затем и во всем СССР. В его честь на Ходынском поле в Москве состоялся первый первомайский парад Красной Армии, в котором участвовало около 30 тысяч человек. Военные парады в рамках празднования 1 мая стали традиционными и проводились ежегодно.

После распада СССР, во многих бывших республиках 1-2 мая — выходные до сих пор, только праздник имеет уже другое название и смысл. Например, в Казахстане это Праздник единства народов, в России и Таджикистане — праздник Весны и Труда, в Беларуси, Китае, Киргизии — День труда.