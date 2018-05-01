Итоги митинга: социалисты выступили за возврат к президентской форме правления

Партия социалистов уже семь лет проводит митинги по случаю 1 мая.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Во вторник в первомайском митинге, по оценками полиции, приняли участие от 5 тысяч до 7 тысяч человек. В марше участвовал и президент страны Игорь Додон. По данным организаторов — Партии социалистов (ПСРМ), в акции приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Участники марша несли государственные флаги и красные знамена, скандируя: "Мир, труд, май!." Свобода", "Нам нужна альтернатива (Noi vrem altceva)" и т.д.

В своем выступлении лидер республики отметил, что ПСРМ собрала 1,5 миллиона подписей граждан в поддержку перехода к президентской форме правления.

Додон напомнил, что осенью в Молдове пройдут выборы в парламент. Он отметил, что от результатов голосования будет зависеть дальнейшая судьба страны.

"Мы должны все объединиться вокруг команды партии социалистов, чтобы осенью победить на парламентских выборах. Это наш шанс, другого такого шанса, чтобы освободить страну, не будет. Поэтому я призываю всех объединиться вокруг партии социалистов, победить на выборах и освободить страну от евроунионистов", — заявил Додон.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Социалисты: унионистам в Молдове надо дать отпор на законодательном уровне

Президент отметил, что Партия социалистов уже семь лет проводит митинги по случаю 1 мая. Доброй традицией стали и марши в День Победы.

"Это наши праздники, это наша Победа, и мы это подтвердим в нынешнем году", — заявил Додон.

На массовом митинге была принята резолюция, в которой сказано, что ПСРМ выступает за сбалансированные отношения Молдовы со всеми мировыми державами, а также выступает за выстраивание дружеских отношений с Россией.

"Возмущены той антироссийской пропагандой, которую развернул правящий режим. Эта безответственная политика ведет к подрыву отношений с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией", — отмечается в заявлении.

Обозначили социалисты и главную свою цель на предстоящих выборах: возврат к президентской форме правления.