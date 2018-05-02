Названо имя кандидата на должность директора СИБ

Соискатель кресла директора Службы информации и безопасности по профессии экономист, он уже успел побывать депутатом парламента и министром транспорта.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Новым директором Службы информации и безопасности Молдовы может стать нынешний президент админсовета АО Moldovagaz Василе Ботнарь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как СИБ будет следить за пользователями интернета из Молдовы

Кандидатура Ботнаря обсуждается в эти дни в профильных парламентских комиссиях. Затем вопрос о назначении этого кандидата будет рассмотрен в ходе пленарного заседания высшего законодательного органа.

Должность директора СИБ вакантна с 22 февраля 2018 года, когда депутаты парламента приняли заявление об отставке с этого поста Виталия Пырлога.

СИБ Молдовы раскрыл группу джихадистов >>>

По закону, мандат директора СИБ длится пять лет. На эту должность кандидата утверждает парламент. Соискателя должности главы СИБ должны предложить минимум 10 депутатов, после чего следует заключение парламентской комиссии по Национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Василе Ботнарю 43 года, по специальности он экономист. С 2010 по 2013 год он был депутатом парламента, затем до 2015 года занимал кресло министра транспорта и дорожной инфраструктуры. В феврале 2017 года Ботнарь был избран на должность главы админсовета АО Moldovagaz.