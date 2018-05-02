Водителей Молдовы ожидают новые штрафы, если они забудут о детях

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Молдавские власти решили удвоить штрафы за перевозку детей без специального автокресла. Правительство утвердило поправки в Кодекс о правонарушениях, которые предполагают ужесточение наказания за несоблюдение этого правила.

© Sputnik / Rodion Proca Водители в Молдове могут остаться без авто: в каких случаях это произойдет

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Таким образом, водители, которые не устанавливают детское автокресло, рискуют заплатить от 600 леев до тысячи 200 леев, а также получить два штрафных пункта. На данный момент наказание за соответствующее нарушение составляет 300-600 леев и три штрафных очка.

Теперь изменения должны рассмотреть и утвердить в парламенте республики.