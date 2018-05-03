Молдова и туризм: как республика растеряла привлекательность

Молдова туристическая: что изменилось с конца прошлого века в нашей стране, и какая она, наша республика, в глазах иностранных гостей?

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Молдова — страна с интересной историей, богатой культурой, красивыми традициями и легендами, вкусной кухней, хорошими и гостеприимными людьми. Однако несмотря на все эти очевидные плюс привлекательность республики с туристической точки зрения достаточно низка. Впрочем, из года в год число иностранных гостей, которые путешествуют по нашей стране, растет. Эксперт в области туризма Юрий Кротенко рассказал в интервью Sputnik о молдавском гостеприимстве в цифрах.

"Если мы говорим, что сегодня есть стабильный рост туризма, то давайте заглянем немного дальше — не на 5-10 лет назад, а, скажем, в 1993 год — и мы увидим, что количество туристов, официально въезжавших сюда, было в десяток раз больше, чем на данный момент", — отметил собеседник.

В качестве примера он привел Украину, из которой в Молдову приезжало больше туристов, чем сейчас.

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"Это официальные данные. Украинцы ездили к нам, как туристы… Сейчас у нас 17 тысяч въезжающих, а в 93-м было 300 тысяч. То есть база у нас упала, но в последние годы действительно фиксируется рост", — сказал собеседник.

Стереотипы о Молдове, которые оказались мифом

Как ранее заявляла Sputnik начальник департамента внутреннего туризма российской компании "Интурист", эксперт ассоциации туроператоров России и член общественной комиссии при Ростуризме Мария Леонова, в последнее время у туристов и общественности сложилось несколько стереотипов о Молдове.

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Однако после визита в республику в рамках ознакомительного тура Леонова сообщила, что все стереотипы оказались развенчаны. По ее словам, для приема гостей из России у Молдовы "есть квалифицированные, прекрасно говорящие на русском языке гиды".

"В отелях, ресторанах персонал русскоговорящий. И настроение гостеприимное. Это, конечно, вызывает положительные эмоции", — добавила эксперт.

Говоря о стереотипе о некачественных винах, собеседница пояснила, что, поездив по винным предприятиям страны, она отметила тенденцию сохранения традиций Молдовы, как винной республики.

"Молдавские винники используют совершенно новые технологии и достаточно жесткие внутренние стандарты качества. Поэтому миф о некачественном вине тоже развенчан", — подчеркнула Леонова.

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Специалист также прокомментировала и гостиничную инфраструктуру: "Гостиницы, в которых мы проживали, полностью соответствуют той категории, на которую они номинировались".

"Разрабатывая это направление, к примеру, у нас в "Интуристе", было изучено очень много материала о Молдове — как много фестивалей проходит сейчас на территории республики. Здесь прекрасная инфраструктура, которая привязана к туристической — количество заправок очень большое, не везде, конечно, но есть идеальные дороги", — сказала эксперт.

По ее словам, единственный минус — это освещение. "Очень темно. Для столицы существует понятие как "вечерний бренд". Люди, которые приезжают, должны иметь возможность и прогуляться вечером. Это надо решать", — заключила эксперт.