Как Молдова готовится к празднованию Дня Победы: что заявил президент

Марш Победы, большой концерт с участием Олега Газманова и Дениса Майданова, салют и акция "Бессмертный полк": Молдова готовится к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, как в республике отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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Под эгидой молдавского лидера в республике ежегодно организовываются многочисленные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. В этом году президент инициировал "десятки акций, приуроченных ко Дню Победы".

"Активисты "Молодой гвардии" навещают ветеранов, ухаживают за ними. Кроме того, по поручению президента проводятся ремонтные работы на мемориале воинской славы "Вечность", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, вечером 8 мая на площади Великого национального собрания состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова. После чего небо Кишинева озарит грандиозный салют в честь Дня Победы.

"А 9 мая президент вместе с десятками тысяч наших сограждан по традиции пройдет Маршем Победы от центральной площади Кишинева до Мемориала "Вечность". Как и в предыдущие годы, в рамках Марша Победы состоится шествие "Бессмертного полка" — участники акции будут нести фотографии героев, отдавших жизни на полях сражений Великой Отечественной войны", — отметил Додон.

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Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, что примечательно, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось около 600 ветеранов Второй мировой войны.