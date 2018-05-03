В Молдове проходит акция "Сдай кровь для ветерана ВОВ"

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Ассоциация доноров крови Молдовы призывает жителей нашей страны в течение мая 2018 года сдать кровь для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель этой организации Валерий Славинский.

© Sputnik / Михаил Климентьев Владимир Путин поздравил проживающих в Молдове ветеранов с Днем Победы

"Эта ежегодная акция традиционно приурочена ко Дню Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Учитывая, в каком сложном положении находится подавляющее большинство участников войны, которых, по официальным данным, осталось в Молдове всего лишь около 600 человек, мы обращаемся ко всем людям доброй воли не оставаться равнодушными в этой ситуации и стать донорами для тех, кто отдал свои силы ради нас с вами", — отметил Славинский.

Недоразумение устранено: ветераны-инвалиды и семьи погибших получат помощь >>>

По его словам, желающие сдать кровь для ветеранов Великой Отечественной войны, могут сделать это в Кишиневе, в Центре переливания крови на улице Академической, 11, а также в центральных больницах всех районных центров республики.