В Молдове проходит акция "Сдай кровь для ветерана ВОВ"

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Ассоциация доноров крови Молдовы призывает жителей нашей страны в течение мая 2018 года сдать кровь для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель этой организации Валерий Славинский.
"Эта ежегодная акция традиционно приурочена ко Дню Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Учитывая, в каком сложном положении находится подавляющее большинство участников войны, которых, по официальным данным, осталось в Молдове всего лишь около 600 человек, мы обращаемся ко всем людям доброй воли не оставаться равнодушными в этой ситуации и стать донорами для тех, кто отдал свои силы ради нас с вами", — отметил Славинский.
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По его словам, желающие сдать кровь для ветеранов Великой Отечественной войны, могут сделать это в Кишиневе, в Центре переливания крови на улице Академической, 11, а также в центральных больницах всех районных центров республики.