От слов к делу: в Молдове резко ужесточат наказание для водителей-нарушителей

Чего ждать водителям: наказание за нарушение правил дорожного движения в Молдове хотят ужесточить - с соответствующей инициативой выступил председатель парламента страны.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду предложил ужесточить наказание для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Соответствующее заявление он сделал после трагедии в Оргеевском районе, где в четверг столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и рейсовая маршрутка. В результате ДТП погиб 25-летний молодой человек и еще четыре человека пострадали.

Как написал Канду на своей странице в Facebook, "без сомнения, этого молодого человека и других пострадавших ждали дома". По его мнению, слишком часто на дорогах страны в ДТП гибнут люди.

"Крайне важно принять меры в срочном порядке для обеспечения безопасности дорожного движения. В кратчайшие сроки я попрошу правительство диверсифицировать и ужесточить наказание для водителей, которые нарушают правила дорожного движения и провоцируют трагедии на дорогах", — отметил спикер парламента.